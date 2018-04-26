У рубля есть шанс

Согласно прогнозу Morgan Stanley, рубль снизится до 66 руб./$.

«Прогноз в 66 руб. за доллар достаточно пессимистичен, - считает Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс». - Если учитывать сегодняшнюю динамику, когда американская валюта пытается закрепиться выше 62, у «быков» появляется шанс на дальнейший подъем и достижение 65 руб. за единицу американской валюты. Однако это укрепление доллара объясняется краткосрочными техническими факторами. Если же мы посмотрим на фундаментальные, то нефть торгуется выше $70, рублевая стоимость нефти в районе 4600 руб. за баррель Brent, что является историческими максимума и существенно выше уровней последних двух лет».

К тому же этот уровень цены на нефть в рублях выше заложенной в федеральный бюджет, которая рассчитывается на основе средней цены на нефть и среднего курса доллара и составляет 2800 руб. Эксперт добавляет, что ослабление рубля и соответствующий рост цен на импортные товары может оказать влияние на спрос на них, а значит приведет к снижению импорта и спроса на валюту со стороны импортеров. В результате в среднесрочной перспективе при текущих ценах на нефть аналитик «Фридом Финанс» ожидает отступления американской валюты в район 57–59 руб.