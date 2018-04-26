12 пожаров потушили в лесах Приангарья 25 апреля

Фото: Irkobl.ru

За минувшие сутки, 25 апреля, в Иркутской области на землях лесного фонда ликвидировано 12 пожаров общей площадью составила 115 га, покрытых лесом, и 275 не лесных гектаров. Четыре очага потушено в Иркутском районе, по одному – в Эхирит-Булагатском, Аларском, Качугском, Черемховском, Тулунском, Куйтунском, Осинском и Боханском районах.

Еще два лесных пожара на общей площади 46 га, покрытых лесом, локализовано в Иркутском и Слюдянском районах, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Всего в тушении возгораний 25 апреля было задействовано 158 сотрудников лесной охраны, 15 мобилизованных граждан, 57 единиц наземной техники. Авиапатрулирование в небе над Иркутским районом осуществлял самолет Як-18. Налет составил 4 часа 40 минут.