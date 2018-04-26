Выбран новый главврач Иркутского перинатального центра

Иркутский городской перинатальный центр с 26 апреля возглавит Оксана Токунова. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения на своей странице в социальной Facebook. Нового главврача выбрали по результатам конкурса, который состоялся 25 апреля.

На пост претендовали пять кандидатов, имеющих управленческий опыт и работавшие в крупных медицинских учреждениях родовспоможения и детства. В конкурсной комиссии под руководством министра здравоохранения Олега Ярошенко принимали участие руководящие работники регионального минздрава, а также главные специалисты-эксперты этого ведомства по профилям.

Оксана Токунова с 2014 года работала заместителем главного врача Иркутского городского перинатального центра, с 10 апреля 2018 года исполняла обязанности руководителя этого учреждения.

Напомним, до 9 апреля 2018 года пост главврача иркутского городского перинатального центра занимала Ирина Ежова. Она освободила должность в связи с окончанием срока действия трудового договора.