Ипотечный кредитный портфель Россельхозбанка превысил 200 млрд рублей

Ипотечный портфель Россельхозбанка превысил 200 млрд рублей. В первом квартале 2018 года объем выдач жилищных кредитов превысил 35 млрд рублей, что почти в 5 раз больше, чем в аналогичный период 2017 года. Этих показателей удалось достичь благодаря системной работе Банка с риелторами и застройщиками, спросу на рефинансирование кредитов, полученных в других банках. Банк входит в ТОП-3 лидеров рынка ипотеки.

Ипотечное кредитование – в числе приоритетных направлений деятельности Россельхозбанка в розничном сегменте, а ставки – одни из самых привлекательных на рынке: от 8,85% годовых, в рамках совместных программ с застройщиками – от 5% годовых и от 9,05% годовых на рефинансирование.

В первом квартале 2018 года РСХБ улучшил условия ипотечных продуктов. Размер первоначального взноса по кредитам на покупку жилья в новостройках снижен до 15%, максимальная сумма кредита увеличена до 60 млн рублей, а возраст заемщика – до 75 лет. Стартовала программа государственного субсидирования ипотеки, согласно которой получить или рефинансировать кредит по ставке 6% могут семьи, где в 2018-2022 гг. рождается второй или третий ребенок.