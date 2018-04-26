В 2017 году Примсоцбанк заработал 1,542 млрд рублей. Банк подвёл итоги года

Примсоцбанк отчитался об итогах финансовой деятельности в 2017 году. Результаты свидетельствуют о значительном превышении Банком средних темпов роста банковского сектора РФ. Подробно ознакомиться с отчётом можно на сайте организации.

В 2017 году Примсоцбанк заработал 1,542 млрд рублей чистой прибыли, улучшив результат предыдущего периода на 44,7%. Банковский сектор при этом потерял 15,1%. Активы и капитал банка поднялись до 53,3 и 6,6 млрд рублей, с ростом в 18,9 и 21 процент соответственно. Портфель по кредитам физических лиц вырос практически на треть. При этом следует отметить повышение качества кредитного портфеля и существенный запас ликвидности.

За счёт высокого роста основных показателей Примсоцбанк значительно поднялся в банковских рейтингах. По оценкам Интерфакс, Банк вышел на 89 и 47 места по размеру активов и чистой прибыли, поднявшись на 15 и 8 позиций соответственно. В целом, отмечается уверенное попадание в ТОП-100 по всем основным финансовым показателям. При этом Банку удалось достичь десятой строчки рейтинга рентабельности крупнейших российских банков, опубликованного в газете Коммерсант.

Помимо высокого роста экономических показателей, аналитики позитивно оценили надёжность банка. Так, в 2017 году Примсоцбанк занял 42 позицию в рейтинге самых надёжных банков России по версии Forbes, выиграв 3 места по сравнению с предыдущим периодом. Эксперт РА присвоил банку национальный рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом. Высказали доверие и в международном рейтинговом агентстве Fitch: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента подтверждён на уровне B+ со стабильным прогнозом.

Руководство Примсоцбанка отмечает 2017 год, как самый результативный за всю историю существования банка, и связывает это с успешно выбранной стратегией развития. По словам заместителя председателя Правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Владимира Потапова, есть все основания полагать, что 2018 год будет не менее успешным.