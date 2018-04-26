Новости

В 2017 году Примсоцбанк заработал 1,542 млрд рублей. Банк подвёл итоги года

26 апреля 2018

Примсоцбанк  отчитался об итогах финансовой деятельности в 2017 году. Результаты свидетельствуют о значительном превышении Банком средних темпов роста банковского сектора РФ. Подробно ознакомиться с отчётом можно на сайте организации.

В 2017 году Примсоцбанк заработал 1,542 млрд рублей  чистой прибыли, улучшив результат предыдущего периода на 44,7%. Банковский сектор при этом потерял 15,1%. Активы и капитал банка  поднялись до 53,3 и 6,6 млрд рублей, с ростом в 18,9 и 21 процент соответственно.  Портфель по кредитам физических лиц вырос практически на треть. При этом следует отметить  повышение качества кредитного портфеля и существенный запас ликвидности.

За счёт высокого роста основных показателей Примсоцбанк значительно поднялся в банковских рейтингах. По оценкам Интерфакс, Банк вышел на 89 и 47 места по размеру активов и чистой прибыли, поднявшись на 15 и 8 позиций соответственно. В целом, отмечается уверенное попадание в ТОП-100 по всем основным финансовым показателям.  При этом Банку удалось достичь десятой строчки рейтинга рентабельности крупнейших российских банков, опубликованного в газете Коммерсант.

Помимо высокого роста экономических показателей, аналитики позитивно оценили надёжность банка. Так, в 2017 году Примсоцбанк занял 42 позицию в рейтинге самых надёжных банков России по версии Forbes, выиграв 3 места по сравнению с предыдущим периодом. Эксперт РА  присвоил банку национальный рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом. Высказали доверие и в международном рейтинговом агентстве Fitch: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента подтверждён на уровне B+ со стабильным прогнозом.

Руководство Примсоцбанка отмечает 2017 год, как самый результативный за всю историю существования банка, и связывает это с успешно выбранной стратегией развития. По словам заместителя председателя Правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Владимира Потапова, есть все основания полагать, что 2018 год будет не менее успешным.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Пожарный беспорядок
Смогут ли арендаторы закрытых ТРЦ взыскать убытки? Мнение юриста
Александр Якубовский: «Закрытие ТРЦ ставит под угрозу работу более чем 400 рядовых арендаторов в Иркутске»
«Для иркутского бизнеса, имеющего одну или две точки, закрытие ТРЦ – это серьезный удар». Юрий Винников о ситуации на рынке коммерческой недвижимости
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании