Дальневосточный банк предлагает ипотечные кредиты на недвижимость, находящуюся в залоге

С ростом спроса на ипотечные продукты растет популярность сделок с недвижимостью, находящейся в залоге у Банка. Воспользовавшись услугами ПАО «Дальневосточный банк», можно не только продать жилье, приобретенное с помощью ипотеки, но и получить новый ипотечный кредит на покупку квартиры большей площади.

Ипотека на покупку недвижимости, находящейся в залоге у Банка, осуществляется по процентным ставкам, установленным на действующие ипотечные продукты:

Покупатели, остановившие свой выбор на недвижимости, находящейся в залоге у Дальневосточного банка за счет кредитных средств, могут сделать это уже сегодня, обратившись в любой офисДальневосточного банка.