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Чистая прибыль Банка УРАЛСИБ за 2017 год по МСФО составила 4,2 млрд рублей

26 апреля 2018

Чистая прибыль Банка за 2017 год, согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО, составила 4,2 млрд рублей, превысив аналогичный показатель 2016 года в два раза. Размер активов Банка увеличился до 496,3 млрд рублей, по сравнению с 382,2 млрд рублей на конец 2016 года. Капитал Банка по итогам года вырос до 76,8 млрд рублей, по сравнению с 63,3 млрд рублей на конец прошлого года. Чистые процентные доходы выросли на 26% по сравнению с предыдущим отчетным периодом и составили 18,4 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы остались на уровне показателей прошлого года и составили 6,2 млрд рублей.

В 2017 году Банк УРАЛСИБ значительно укрепил свои позиции на рынке по основным направлениям бизнеса. Рентабельность активов Банка выросла более чем в 1,5 раза. На протяжении всего года Банк стабильно демонстрировал положительный финансовый результат. За последние два года в Банке была оптимизирована организационная структура, повышена технологичность и эффективность бизнес-процессов, расширена продуктовая линейка и каналы продаж.


/ СИА /
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