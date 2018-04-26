Банк УРАЛСИБ выдал первый ипотечный кредит в рамках программы Жилищных строительных сбережений в Уфе

Банк УРАЛСИБ провел первую ипотечную сделку с привлечением средств в рамках реализуемой в Республике Башкортостан Государственной программы Жилищных строительных сбережений.

По условиям программы жители Республики открывают накопительный жилищный вклад сроком от 3 до 6 лет в банке-партнере. К ежемесячному взносу участника из бюджета республики начисляется премия в размере до 30% от суммы взноса. Участники программы, накопившие первоначальный взнос, могут оформить кредит на приобретение жилья под сниженную ставку 6-7% годовых. С его помощью можно приобрести жилье как на первичном, так и на вторичном рынке, а также погасить ранее взятые жилищные кредиты.

Программа позволяет клиентам накопить первоначальный взнос на ипотеку и оформить кредит по льготной ставке ниже рынка, либо объединить вклады, открытые супругами или родственниками, и совершить покупку без ипотеки. В нашем банке сегодня открыто более 2000 таких вкладов. Ставка кредитования для клиента зависит от срока накоплений. В 2018 году более 900 клиентов могут воспользоваться предложением по ставке ниже среднерыночной, либо продлить срок накоплений. Юлия Воробьева,Руководитель Центра ипотечного кредитования ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Уфе

По данным Дирекции развития ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ в Башкортостане: 45% вкладчиков уже планируют приобретать квартиры с использованием ипотеки, 40% планируют продлить участие в программе, и примерно 10% смогут в скором времени совершить сделку без привлечения кредитных средств.

Сегодня условия программы действуют для постоянно проживающих на территории РБ молодых семей, чей возраст на момент открытия вклада не превышает 35 лет, а также для лиц, имеющих одного и более детей до 18 лет. Есть возможность участия для жителей региона, признанных нуждающимися по основаниям, указанным в ст. 51 ЖК РФ.