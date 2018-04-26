Новости

Банк УРАЛСИБ выдал первый ипотечный кредит в рамках программы Жилищных строительных сбережений в Уфе

26 апреля 2018

Банк УРАЛСИБ провел первую ипотечную сделку с привлечением средств в рамках реализуемой в Республике Башкортостан Государственной программы Жилищных строительных сбережений.

По условиям программы жители Республики открывают накопительный жилищный вклад сроком от 3 до 6 лет в банке-партнере. К ежемесячному взносу участника из бюджета республики начисляется премия в размере до 30% от суммы взноса. Участники программы, накопившие первоначальный взнос, могут оформить кредит на приобретение жилья под сниженную ставку 6-7% годовых. С его помощью можно приобрести жилье как на первичном, так и на вторичном рынке, а также погасить ранее взятые жилищные кредиты.

Программа позволяет клиентам накопить первоначальный взнос на ипотеку и оформить кредит по льготной ставке ниже рынка, либо объединить вклады, открытые супругами или родственниками, и совершить покупку без ипотеки. В нашем банке сегодня открыто более 2000 таких вкладов. Ставка кредитования для клиента зависит от срока накоплений. В 2018 году более 900 клиентов могут воспользоваться предложением по ставке ниже среднерыночной, либо продлить срок накоплений.

Юлия Воробьева,Руководитель Центра ипотечного кредитования ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Уфе

По данным Дирекции развития ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ в Башкортостане: 45% вкладчиков уже планируют приобретать квартиры с использованием ипотеки, 40% планируют продлить участие в программе, и примерно 10% смогут в скором времени совершить сделку без привлечения кредитных средств.

Сегодня условия программы действуют для постоянно проживающих на территории РБ молодых семей, чей возраст на момент открытия вклада не превышает 35 лет, а также для лиц, имеющих одного и более детей до 18 лет. Есть возможность участия для жителей региона, признанных нуждающимися по основаниям, указанным в ст. 51 ЖК РФ.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Пожарный беспорядок
Смогут ли арендаторы закрытых ТРЦ взыскать убытки? Мнение юриста
Александр Якубовский: «Закрытие ТРЦ ставит под угрозу работу более чем 400 рядовых арендаторов в Иркутске»
«Для иркутского бизнеса, имеющего одну или две точки, закрытие ТРЦ – это серьезный удар». Юрий Винников о ситуации на рынке коммерческой недвижимости
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании