Потребительское настроение у Ивановых вернулось на докризисный уровень

Sberbank Investment Research, аналитический департамент Sberbank CIB, публикует 23-й выпуск обзора потребительской уверенности россиян — «Потребительский индекс Иванова»1. В очередном обзоре анализируются тенденции в части расходов, сбережений и потребительского поведения граждан.

Двадцать третий выпуск «Потребительского индекса Иванова» свидетельствует о том, что индекс потребительских настроений, который в четвертом квартале 2017 года составил минус 10%, в январе – марте 2018 года подрос до минус 9%, т. е. вернулся на уровень, наблюдавшийся до начала экономического спада. Продолжается нормализация модели розничного потребления – потребители все меньше отдают предпочтение низким ценовым сегментам.

Индекс потребительской уверенности

Источник: Cint, Sberbank CIB Investment Research.

Рост реальных доходов на фоне низкой инфляции

Улучшилось восприятие Ивановыми собственного благосостояния (соответствующий индекс вырос на 2 п. п. по сравнению с предыдущим кварталом – до 12%) и благосостояния страны (плюс 2 п. п. относительно уровня годичной давности – до минус 15%). Кроме того, потребители более позитивно оценивают условия для крупных приобретений (этот индекс вырос на 1 п. п. – до 19%).

Особо отметим, что эти позитивные изменения обусловлены устойчивой тенденцией к постепенному восстановлению ключевых показателей, т. е. можно предположить, что достигнутые уровни также будут устойчивы, если не будет потрясений. На наш взгляд, улучшение потребительских настроений отражает рост реальных доходов населения в январе – марте на фоне стабильно низкой инфляции. Ее темпы, согласно официальной статистике, по итогам как первого квартала текущего года, так и четвертого квартала 2017 составили всего 1,3%.

Заработная плата растет

Опрос свидетельствует о том, что заработная плата в январе – марте превысила уровень годичной давности на 6,8%. Данные Росстата свидетельствуют о более значительном росте – на 12,0%.

Дополнительный заработок Ивановы намерены расходовать на продукты питания (18% дополнительной суммы, причем сейчас они тратят на еду 38% своего дохода), одежду и товары для дома (14%, текущая доля расходов по этой статье составляет 16%), а также на формирование сбережений (13%, сейчас потребители откладывают чуть более 7% своего дохода). Норма сбережений, которая в минувшем квартале достигла 7,2%, в четвертом квартале 2017 года протестировала рекордный минимум на уровне 6,5%, а годом ранее составила 7,0%.

Доля покупателей, приобретающих товары по промоакциям, довольно велика

Доля респондентов, которые в предыдущие два-три месяца пытались сэкономить на основных продуктах питания (т. е. ограничивали импульсные покупки и отдавали предпочтение сравнительно дешевым товарам), постепенно сокращается со второго квартала 2017 года. По итогам последнего квартала она составила 64%, что на 6 п. п. ниже уровня годичной давности и на 1 п. п. ниже, чем в четвертом квартале.

Несмотря на то, что среди Ивановых все меньше тех, кто экономит на еде, доля потребителей, целенаправленно покупающих товары по промоакциям, по-прежнему довольно велика. Среди наших респондентов 24% сообщили, что покупают большую часть продуктов питания в одном магазине, но потом обязательно заходят в другой, чтобы купить товары со скидкой (в четвертом квартале 2017 года этот показатель также составил 24%, а годом ранее был выше на 1 п.п.). При этом сокращается доля потребителей, пытающихся экономить на необязательных расходах.

Безработица снижается

Уровень безработицы среди респондентов по сравнению с предыдущим кварталом снизился на 1 п. п. – до 9,9%, что является самым низким показателем со второй половины 2014 года. Доля частично трудоустроенных потребителей (которые хотели бы работать на полную ставку) достигла рекордного уровня 11,1%; для сравнения, в предыдущем квартале этот показатель составил 9,7%, а в январе – марте 2017 – 9,0%. Индекс чистого найма в первом квартале 2018 составил минус 35,2% на уровне четвертого квартала 2017, но выше минус 36,5%, зафиксированных в первом квартале 2017.

Коррупция, безработица и инфляция больше всего беспокоят россиян

Что касается поводов для беспокойства с точки зрения Ивановых, то они, в общем, существенно не изменились по сравнению с предыдущими кварталами.

На первом месте – коррупция, которую упомянуло 64% опрошенных, на втором – безработица (55%), на третьем – инфляция (48%). Последний фактор по-прежнему беспокоит многих респондентов, несмотря на стабильно низкие темпы инфляции в 1,3%, публикуемые официальной статистикой. Обеспокоенность курсом рубля высказали лишь 18% Ивановых, как и по итогам в предыдущего опроса.

Цена имеет значение

В соответствии со сравнительно низкими темпами продовольственной инфляции и тенденцией к сокращению доли потребителей, ориентирующихся на низкие ценовые сегменты, доля Ивановых, для которых цены имеют большое значение при выборе магазина, уменьшилась до 71% (в четвертом и первом кварталах 2017 года она составила 73%). Текущий показатель – самый низкий с конца 2014 года, он близок к уровням, наблюдавшимся до экономического спада.

Опрос разработан исследовательским агентством Cint по поручению Sberbank CIB и проводится ежеквартально по методике, соответствующей ежеквартальным опросам Росстата и оценкам потребительской уверенности, применяемым в ЕС. Наше исследование, однако, охватывает более широкий спектр вопросов, относящихся к потребительскому поведению россиян со средним уровнем дохода. Обзор основан на итогах опроса 2300 граждан в возрасте 18–65 лет, проживающих в 164 городах России с населением более 100 тыс. человек. Погрешность наших оценок ниже 2 %.

Помимо публикации основного индекса потребительской уверенности, регулярный обзор включает в себя анализ опережающих показателей, которые дают представление об основных тенденциях в секторах российской экономики, ориентированных на потребителя и отличающихся высокими темпами роста, в том числе в розничной торговле, банковской сфере, телекоммуникациях, медиа, ИТ, недвижимости и транспортном секторе.

1 Фамилия Иванов считается самой распространенной в России, а условный Иванов в обзоре является типичным представителем российского среднего класса.