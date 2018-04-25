Азиатско-Тихоокеанский банк подвел итоги акции «13 премия» за I квартал 2018 года

Азиатско-Тихоокеанский банк подвел итоги акции «13 премия» за I квартал 2018 года. 13 клиентов банка получили призы - денежные выплаты в размере 15 000 рублей!

Участие в ежеквартальной акции традиционно принимают все держатели карт АТБ «Особый статус», получающие перечисления пенсионных, социальных выплат или заработной платы. По условиям акции, в течение квартала участники должны получать на карту регулярные социальные выплаты или начисление заработной платы, а также осуществить покупки с использованием карты на сумму не менее 6 000 рублей.

Победители следующей акции (по итогам II квартала) будут определены в июле этого года. Для того, чтобы принять в ней участие, достаточно оформить и пользоваться бесплатной картой АТБ «Особый статус». Держатели карты автоматически становятся участниками бонусной программы. Оформить карту может любой гражданин РФ, которому уже исполнилось 50 лет, либо у которого есть документально подтвержденное право на получение пенсии или социальных пособий. Карта дает возможность получать до 7% годовых на остаток по счету; ею удобно оплачивать коммунальные услуги, расплачиваться за товары в магазинах и аптеках (cash-back от суммы покупок в аптеках - 5%); получать поощрительные 500 баллов после первого зачисления пенсии, социальных пособий или зарплаты и другие привилегии.