ЦБ объявил о санации Азиатско-Тихоокеанского банка

Ночью 26 апреля ЦБ объявил о санации Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), он будет передан Фонду консолидации банковского сектора (ФКБС), подконтрольному регулятору. Функции временной администрации возложены на Управляющую компанию ФКБС, мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, говорится в сообщении ЦБ.

В рамках мер, направленных на обеспечение непрерывности деятельности Банка на рынке банковских услуг и на повышение его финансовой устойчивости, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. Банком России предусмотрено предоставление Банку средств на поддержание ликвидности, говорится в официальном сообщении регулятора.

Совет директоров Банка России принял решение о гарантировании непрерывности деятельности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка.

С целью осуществления всех необходимых мероприятий для оказания поддержки и дальнейшего развития деятельности Банка приказом Банка России от 25.04.2018 № ОД-1076 функции временной администрации по управлению «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) возложены с 26.04.2018 на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».

Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.

Банк занимает 60-е место по величине активов среди российских банков (активы Банка составили 120 млрд рублей на 01.04.2018). «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) является одним из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока.