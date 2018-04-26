Новости

На горе «Соболиной» заложат первый камень «Ворот Байкала»

26 апреля 2018

В субботу, 28 апреля, в 11-00 на горе «Соболиной» в Байкальске состоится церемония закладки первого камня в связи с началом строительства инженерной инфраструктуры особой экономической зоны «Ворота Байкала». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития Иркутской области.

Мероприятие состоится при участии заместителя Председателя Правительства Иркутской области Антона Логашова и министра экономического развития Иркутской области Евгения Орачевского.

В прошлом году из бюджета Иркутской области было выделено 124,4 млн рублей на строительство первоочередных объектов инженерной инфраструктуры особой экономической зоны. Планируется проложить 3,6 км сетей водоснабжения и 3,8 км сетей канализации, построить две канализационно-напорные станции.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Пожарный беспорядок
Смогут ли арендаторы закрытых ТРЦ взыскать убытки? Мнение юриста
Александр Якубовский: «Закрытие ТРЦ ставит под угрозу работу более чем 400 рядовых арендаторов в Иркутске»
«Для иркутского бизнеса, имеющего одну или две точки, закрытие ТРЦ – это серьезный удар». Юрий Винников о ситуации на рынке коммерческой недвижимости
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании