На горе «Соболиной» заложат первый камень «Ворот Байкала»

В субботу, 28 апреля, в 11-00 на горе «Соболиной» в Байкальске состоится церемония закладки первого камня в связи с началом строительства инженерной инфраструктуры особой экономической зоны «Ворота Байкала». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития Иркутской области.

Мероприятие состоится при участии заместителя Председателя Правительства Иркутской области Антона Логашова и министра экономического развития Иркутской области Евгения Орачевского.

В прошлом году из бюджета Иркутской области было выделено 124,4 млн рублей на строительство первоочередных объектов инженерной инфраструктуры особой экономической зоны. Планируется проложить 3,6 км сетей водоснабжения и 3,8 км сетей канализации, построить две канализационно-напорные станции.