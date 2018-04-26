Иркутский фильм вошёл в шортлист международного фестиваля

Геннадий Кузнецов.

Фото: Молодежный центра Иркутского отделения Союза кинематографистов РФ

«Как стая птиц» — фильм сценариста и режиссера Геннадия Кузнецова — представит Иркутск в программе этнического и регионального кино на Чебоксарском международном кинофестивале. Об этом сообщили в пресс-службе Молодежного центра Иркутского отделения Союза кинематографистов Российской Федерации.

Одиннадцатый по счету фестиваль пройдет с 21 по 25 мая 2018 года в столице Чувашии. Основная программа кинофестиваля представлена десятью фильмами из России, Монголии, Австралии и Южной Кореи. Программа регионального кино включает в себя всего 15 картин.

Фильм «Как стая птиц» — короткометражная работа, созданная единомышленниками. Бюджет картины составил 5 тысяч рублей. В центре сюжета — девочки с ограниченными возможностями, рассуждающие о сверхспособности.

Ранее фильм уже был отмечен столичными и местными экспертами. Полгода назад картина стала победителем в номинации «Лучший игровой фильм» III Байкальского фестиваля регионального кино.

Участниками Чебоксарского международного кинофестиваля в разные годы становились Эльдар Рязанов, Ирина Муравьева, Лидия Федосеева-Шукшина, Михаил Ефремов, Ирина Скобцева-Бондарчук, Дмитрий Астрахан, Борис Грачевский, Алексей Герман-младший, Юрий Грымов, Сергей Фетисов, Никита Высоцкий, Алексей Нилов, Семен Фурман, Григорий Гладков, Лиза Боярская, Дмитрий Харатьян, Инна Чурикова, Глеб Панфилов, Александр Панкратов-Черный и многие другие актеры и режиссеры из России, Казахстана, Эстонии, Грузии, Азербайджана, Белоруссии, Сербии, Великобритании, Франции, Болгарии, Финляндии, Индии, США.

Справка:

Геннадий Кузнецов родился в 1973 году в г. Усолье-Сибирское. На сегодняшний день снял нескольких короткометражных фильмов, является автором сценариев игрового и документального кино, рекламы и социальных проектов. Сценарист и режиссёр кинокомпании «Дума города Похабовска». Пресс-секретарь Иркутского молодежного центра Союза кинематографистов РФ.