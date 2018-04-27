ЦИАН: Можно с уверенностью говорить о переломе падающего тренда на вторичном рынке жилья

Продажа вторичных квартир восстановилась последним из сегментов рынка жилья после кризиса 2014-2017 гг. Первичный рынок (правда, в нём выход из кризиса был связан не сколько с ростом цен, а, прежде всего, с увеличением числа сделок) и сегмент аренды (ставки на нем не быстро, но уверенно растут в большинстве городов с середины 2017 года) демонстрируют позитивные тенденции уже на протяжении нескольких кварталов, а на вторичном рынке положительный тренд был зафиксирован лишь по итогам января–марта 2018 года, отмечает аналитический центр ЦИАН.
Средние цены на квартиры выросли как в среднем по рынку, так и внутри всех групп региональных центров. Средняя стоимость квартир на вторичке в столицах субъектов Федерации (в выборку попали 66 городов с численностью населения более 200 тыс. жителей) по итогам 1 квартала 2018 составила 53,1 тыс. руб. (без учета Москвы и Санкт-Петербурга), тогда как в 4 квартале 2017 она была равна 52,6 тыс. руб. (+0,95%). В годовом выражении (по отношению к итогам 1 квартала 2017) рост составил +1,14% (53,1 тыс. руб. против 52,5 тыс. руб.).
Среди городов с численностью населения более 1 млн жителей рост по отношению к 4 кв. 2017 зафиксирован в 13 городах из 15, в т. ч. в Москве и Санкт-Петербурге. Сильнее всего выросли цены в Казани, Нижнем Новгороде и Перми (+3,5%, +3,4% и +3,1% соответственно). Рост цен в Нижнем Новгороде и Перми объясняется более глубоким (по сравнению с другими городами-миллионниками) падением в острую фазу кризиса. Кроме того, в Нижнем Новгороде и Казани весной этого года запускаются важные новые станции метро ("Стрелка" и "Дубравная"). Продолжается снижение цен только в Челябинске (-2,4%) и Омске (-0,7%).
Рост рынка подтверждается и ростом числа сделок. К примеру, в Московском регионе (Москва и Московская область) по итогам 1 квартала 2018 года было заключено на 9% больше сделок, чем в аналогичный период 2017 года.
В городах с населением от 500 до 1000 тыс. жителей восстановление рынка идет медленнее. Изменение цен по отношению к предыдущему кварталу по этой группе городов составило +1,0% (в годовом выражении +1,6%). Рост цен за квартал зафиксирован в 12 городах из 19, за год - в 11 из 19. По отношению к 4 кварталу 2017 года сильнее всего выросли цены предложения в Рязани, Махачкале, и Ижевске (+7,2%, +6,3%, +3,5% соответственно). Наиболее заметное снижение зафиксировано в Краснодаре (-3,7%), Оренбурге (-3,0%) и Барнауле (-2,8%).
Ключевыми факторами разворота падающего тренда по итогам 1 квартала, по мнению аналитиков ЦИАН, стали снижение ставок по ипотеке, сокращение разрыва между ставками на первичном и вторичном рынках, рост реальных располагаемых доходов и увеличение предложений в более современных домах.
Снижение ипотечных ставок
Падение ставок по ипотечным кредитам ниже психологически важного уровня в 10,0% привело на вторичный рынок новых покупателей. Несмотря на всю широту ассортиментной линейки на рынке новостроек, далеко не все жизненные сценарии закрываются именно предложениями на первичном рынке.предложения в более современных домах
Сокращение разрыва между ставками на первичном и вторичном рынках
На протяжении острой фазы кризиса ипотечные ставки для новостроек были ощутимо ниже (в том числе за счет мер господдержки). Это привело к перераспределению спроса между сегментами рынка. Многие из покупателей новостроек в 2015-2017 гг. выбрали именно квартиру в строящемся доме, в том числе, из-за неподъемно высоких ставок по ипотеке на вторичке (12-14% годовых).
Рост реальных располагаемых доходов населения
В феврале и марте 2018 года Росстат впервые за долгое время зафиксировал рост реальных располагаемых доходов населения по отношению к предыдущему месяцу (до этого в кризис положительные значения этого индекса фиксировались лишь в единичных случаях в январе/декабре, статистика по которым искажается разным числом рабочих дней в разные годы).
Доля нового жилья растет
Основной вклад в изменение тренда со стагнирующего на растущий внесли предложения в более современных домах, в том числе, в недавно сданных новостройках. Доля этого жилья в общем объеме предложения растет (к примеру, сейчас на рынок активно попадают квартиры, купленные в 2014 году в рамках спасения сбережений от девальвации), качество продукта в современных домах комфорт-класса выше, чем в жилом фонде, построенном во времена СССР.
|
|
Численность населения, тыс. жителей
|
2015 квартал 1
|
2016 квартал 1
|
2017 квартал 1
|
2017 квартал 4
|
2018 квартал 1
|
изменение к предыдущему кварталу
|
изменение к аналогичному периоду 2017
|
Москва
|
12381
|
202,7
|
191,0
|
184,5
|
193,1
|
194,2
|
0,6%
|
5,3%
|
Санкт-Петербург
|
5282
|
111,8
|
105,7
|
104,3
|
113,0
|
113,6
|
0,5%
|
8,9%
|
Новосибирск
|
1603
|
66,3
|
63,8
|
60,1
|
60,9
|
61,5
|
1,0%
|
2,3%
|
Екатеринбург
|
1456
|
79,4
|
68,6
|
70,3
|
70,7
|
70,9
|
0,3%
|
0,9%
|
Нижний Новгород
|
1262
|
71,8
|
65,8
|
61,5
|
62,4
|
64,5
|
3,4%
|
4,9%
|
Казань
|
1232
|
72,0
|
67,6
|
67,4
|
67,7
|
70,1
|
3,5%
|
4,0%
|
Челябинск
|
1199
|
47,4
|
40,5
|
43,9
|
41,3
|
40,3
|
-2,4%
|
-8,2%
|
Омск
|
1178
|
52,7
|
48,7
|
44,3
|
45,2
|
44,9
|
-0,7%
|
1,4%
|
Самара
|
1170
|
66,8
|
60,3
|
58,1
|
59,3
|
59,9
|
1,0%
|
3,1%
|
Ростов-на-Дону
|
1125
|
63,3
|
63,3
|
60,7
|
60,7
|
62,7
|
3,3%
|
3,3%
|
Уфа
|
1116
|
70,5
|
62,3
|
62,8
|
64,5
|
64,6
|
0,2%
|
2,9%
|
Красноярск
|
1083
|
60,3
|
51,2
|
56,1
|
52,8
|
54,3
|
2,8%
|
-3,2%
|
Пермь
|
1048
|
57,1
|
55,6
|
54,1
|
51,7
|
53,3
|
3,1%
|
-1,5%
|
Воронеж
|
1040
|
52,1
|
46,5
|
44,2
|
45,0
|
45,3
|
0,7%
|
2,5%
|
Волгоград
|
1016
|
52,8
|
52,4
|
50,4
|
46,9
|
47,9
|
2,1%
|
-5,0%
|
Краснодар
|
881
|
59,9
|
50,7
|
49,5
|
51,5
|
49,6
|
-3,7%
|
0,2%
|
Саратов
|
845
|
47,2
|
44,8
|
40,5
|
41,2
|
42,0
|
1,9%
|
3,7%
|
Тюмень
|
745
|
64,1
|
55,4
|
57,9
|
59,1
|
60,0
|
1,5%
|
3,6%
|
Ижевск
|
646
|
50,5
|
46,1
|
45,9
|
45,1
|
46,7
|
3,5%
|
1,7%
|
Барнаул
|
633
|
56,3
|
45,2
|
44,9
|
46,6
|
45,3
|
-2,8%
|
0,9%
|
Ульяновск
|
625
|
45,0
|
43,2
|
39,0
|
40,1
|
40,8
|
1,7%
|
4,6%
|
Иркутск
|
624
|
58,2
|
62,3
|
62,2
|
58,5
|
59,3
|
1,4%
|
-4,7%
|
Хабаровск
|
616
|
78,8
|
73,3
|
73,7
|
71,6
|
72,5
|
1,3%
|
-1,6%
|
Ярославль
|
608
|
58,2
|
50,9
|
51,5
|
49,6
|
49,5
|
-0,2%
|
-3,9%
|
Владивосток
|
607
|
90,0
|
85,4
|
86,0
|
91,0
|
93,5
|
2,7%
|
8,7%
|
Махачкала
|
593
|
44,7
|
42,6
|
39,8
|
42,7
|
45,4
|
6,3%
|
14,1%
|
Томск
|
573
|
55,4
|
50,7
|
50,4
|
53,9
|
55,0
|
2,0%
|
9,1%
|
Оренбург
|
564
|
53,0
|
47,2
|
43,8
|
43,1
|
41,8
|
-3,0%
|
-4,6%
|
Кемерово
|
557
|
56,4
|
46,0
|
42,8
|
45,5
|
45,6
|
0,2%
|
6,5%
|
Рязань
|
538
|
50,8
|
47,3
|
47,6
|
41,4
|
44,4
|
7,2%
|
-6,7%
|
Астрахань
|
533
|
45,6
|
42,5
|
43,2
|
41,0
|
40,9
|
-0,2%
|
-5,3%
|
Пенза
|
524
|
49,1
|
48,0
|
45,7
|
44,9
|
44,4
|
-1,1%
|
-2,8%
|
Липецк
|
510
|
50,1
|
47,5
|
44,9
|
43,4
|
43,2
|
-0,5%
|
-3,8%
|
Киров
|
501
|
52,4
|
46,9
|
40,4
|
43,6
|
43,8
|
0,5%
|
8,4%
|
Чебоксары
|
489
|
56,3
|
48,5
|
47,6
|
46,0
|
45,6
|
-0,8%
|
-4,1%
|
Тула
|
485
|
63,0
|
58,9
|
58,5
|
55,8
|
58,8
|
5,4%
|
0,5%
|
Калининград
|
467
|
66,4
|
59,7
|
55,4
|
53,8
|
57,5
|
6,9%
|
3,8%
|
Курск
|
449
|
47,1
|
41,3
|
40,6
|
42,3
|
41,9
|
-0,9%
|
3,2%
|
Ставрополь
|
434
|
41,6
|
40,5
|
37,9
|
41,4
|
40,1
|
-3,1%
|
5,8%
|
Улан-Удэ
|
432
|
51,1
|
45,2
|
47,6
|
45,9
|
47,8
|
4,2%
|
0,5%
|
Тверь
|
419
|
59,0
|
53,6
|
49,2
|
48,4
|
47,7
|
-1,4%
|
-3,0%
|
Иваново
|
407
|
51,3
|
46,6
|
43,4
|
43,8
|
42,2
|
-3,6%
|
-2,7%
|
Брянск
|
407
|
45,6
|
40,2
|
38,8
|
36,3
|
35,7
|
-1,7%
|
-8,0%
|
Белгород
|
391
|
65,0
|
60,5
|
54,9
|
59,3
|
57,0
|
-3,9%
|
3,8%
|
Владимир
|
356
|
57,1
|
52,0
|
48,2
|
50,9
|
50,4
|
-1,1%
|
4,5%
|
Архангельск
|
351
|
59,4
|
61,7
|
62,9
|
61,3
|
63,1
|
3,0%
|
0,3%
|
Чита
|
347
|
29,8
|
44,3
|
49,8
|
51,7
|
50,3
|
-2,8%
|
0,9%
|
Калуга
|
342
|
68,3
|
62,5
|
59,0
|
58,5
|
58,4
|
-0,2%
|
-1,0%
|
Симферополь
|
341
|
79,1
|
76,0
|
69,1
|
72,0
|
73,3
|
1,8%
|
6,0%
|
Смоленск
|
330
|
50,3
|
44,7
|
41,1
|
42,1
|
43,6
|
3,6%
|
6,1%
|
Курган
|
322
|
42,9
|
42,7
|
39,0
|
35,4
|
39,5
|
11,6%
|
1,3%
|
Орел
|
319
|
45,4
|
41,9
|
42,4
|
40,4
|
41,1
|
1,8%
|
-3,0%
|
Саранск
|
315
|
57,0
|
51,9
|
47,0
|
49,9
|
47,0
|
-5,7%
|
0,1%
|
Вологда
|
313
|
50,6
|
48,6
|
45,3
|
42,5
|
42,9
|
1,0%
|
-5,3%
|
Якутск
|
308
|
95,2
|
98,0
|
70,5
|
72,9
|
62,9
|
-13,7%
|
-10,8%
|
Владикавказ
|
307
|
53,0
|
46,3
|
47,1
|
42,1
|
43,4
|
3,1%
|
-7,8%
|
Мурманск
|
298
|
63,1
|
53,9
|
50,7
|
50,6
|
52,0
|
2,7%
|
2,5%
|
Тамбов
|
290
|
47,4
|
45,7
|
43,6
|
44,5
|
43,6
|
-2,0%
|
0,0%
|
Петрозаводск
|
279
|
50,1
|
46,7
|
49,6
|
46,8
|
46,2
|
-1,2%
|
-6,8%
|
Кострома
|
278
|
50,0
|
46,4
|
42,8
|
43,7
|
45,1
|
3,3%
|
5,4%
|
Йошкар-Ола
|
267
|
49,1
|
42,9
|
38,7
|
40,3
|
39,2
|
-2,7%
|
1,3%
|
Сыктывкар
|
245
|
68,9
|
55,9
|
49,5
|
55,0
|
57,4
|
4,3%
|
15,9%
|
Нальчик
|
239
|
56,7
|
49,1
|
48,1
|
50,6
|
47,9
|
-5,3%
|
-0,3%
|
Благовещенск
|
224
|
72,5
|
51,9
|
55,1
|
58,6
|
60,7
|
3,6%
|
10,2%
|
Новгород
|
223
|
50,9
|
46,3
|
42,7
|
42,2
|
43,8
|
3,8%
|
2,6%
|
Псков
|
210
|
46,0
|
46,3
|
39,8
|
40,1
|
39,3
|
-2,0%
|
-1,3%
Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН