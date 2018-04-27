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ЦИАН: Можно с уверенностью говорить о переломе падающего тренда на вторичном рынке жилья

27 апреля 2018

Продажа вторичных квартир восстановилась последним из сегментов рынка жилья после кризиса 2014-2017 гг. Первичный рынок (правда, в нём выход из кризиса был связан не сколько с ростом цен, а, прежде всего, с увеличением числа сделок) и сегмент аренды (ставки на нем не быстро, но уверенно растут в большинстве городов с середины 2017 года) демонстрируют позитивные тенденции уже на протяжении нескольких кварталов, а на вторичном рынке положительный тренд был зафиксирован лишь по итогам января–марта 2018 года, отмечает аналитический центр ЦИАН.

Средние цены на квартиры выросли как в среднем по рынку, так и внутри всех групп региональных центров. Средняя стоимость квартир на вторичке в столицах субъектов Федерации (в выборку попали 66 городов с численностью населения более 200 тыс. жителей) по итогам 1 квартала 2018 составила 53,1 тыс. руб. (без учета Москвы и Санкт-Петербурга), тогда как в 4 квартале 2017 она была равна 52,6 тыс. руб. (+0,95%). В годовом выражении (по отношению к итогам 1 квартала 2017) рост составил +1,14% (53,1 тыс. руб. против 52,5 тыс. руб.).

Среди городов с численностью населения более 1 млн жителей рост по отношению к 4 кв. 2017 зафиксирован в 13 городах из 15, в т. ч. в Москве и Санкт-Петербурге. Сильнее всего выросли цены в Казани, Нижнем Новгороде и Перми (+3,5%, +3,4% и +3,1% соответственно). Рост цен в Нижнем Новгороде и Перми объясняется более глубоким (по сравнению с другими городами-миллионниками) падением в острую фазу кризиса. Кроме того, в Нижнем Новгороде и Казани весной этого года запускаются важные новые станции метро ("Стрелка" и "Дубравная"). Продолжается снижение цен только в Челябинске (-2,4%) и Омске (-0,7%).

Рост рынка подтверждается и ростом числа сделок. К примеру, в Московском регионе (Москва и Московская область) по итогам 1 квартала 2018 года было заключено на 9% больше сделок, чем в аналогичный период 2017 года.

В городах с населением от 500 до 1000 тыс. жителей восстановление рынка идет медленнее. Изменение цен по отношению к предыдущему кварталу по этой группе городов составило +1,0% (в годовом выражении +1,6%). Рост цен за квартал зафиксирован в 12 городах из 19, за год - в 11 из 19. По отношению к 4 кварталу 2017 года сильнее всего выросли цены предложения в Рязани, Махачкале, и Ижевске (+7,2%, +6,3%, +3,5% соответственно). Наиболее заметное снижение зафиксировано в Краснодаре (-3,7%), Оренбурге (-3,0%) и Барнауле (-2,8%).

Ключевыми факторами разворота падающего тренда по итогам 1 квартала, по мнению аналитиков ЦИАН, стали снижение ставок по ипотеке, сокращение разрыва между ставками на первичном и вторичном рынках, рост реальных располагаемых доходов и увеличение предложений в более современных домах.

Снижение ипотечных ставок

Падение ставок по ипотечным кредитам ниже психологически важного уровня в 10,0% привело на вторичный рынок новых покупателей. Несмотря на всю широту ассортиментной линейки на рынке новостроек, далеко не все жизненные сценарии закрываются именно предложениями на первичном рынке.предложения в более современных домах

Сокращение разрыва между ставками на первичном и вторичном рынках

На протяжении острой фазы кризиса ипотечные ставки для новостроек были ощутимо ниже (в том числе за счет мер господдержки). Это привело к перераспределению спроса между сегментами рынка. Многие из покупателей новостроек в 2015-2017 гг. выбрали именно квартиру в строящемся доме, в том числе, из-за неподъемно высоких ставок по ипотеке на вторичке (12-14% годовых).

Рост реальных располагаемых доходов населения

В феврале и марте 2018 года Росстат впервые за долгое время зафиксировал рост реальных располагаемых доходов населения по отношению к предыдущему месяцу (до этого в кризис положительные значения этого индекса фиксировались лишь в единичных случаях в январе/декабре, статистика по которым искажается разным числом рабочих дней в разные годы).

Доля нового жилья растет

Основной вклад в изменение тренда со стагнирующего на растущий внесли предложения в более современных домах, в том числе, в недавно сданных новостройках. Доля этого жилья в общем объеме предложения растет (к примеру, сейчас на рынок активно попадают квартиры, купленные в 2014 году в рамках спасения сбережений от девальвации), качество продукта в современных домах комфорт-класса выше, чем в жилом фонде, построенном во времена СССР.

 

Численность населения, тыс. жителей

2015 квартал 1

2016 квартал 1

2017 квартал 1

2017 квартал 4

2018 квартал 1

изменение к предыдущему кварталу

изменение к аналогичному периоду 2017

Москва

12381

202,7

191,0

184,5

193,1

194,2

0,6%

5,3%

Санкт-Петербург

5282

111,8

105,7

104,3

113,0

113,6

0,5%

8,9%

Новосибирск

1603

66,3

63,8

60,1

60,9

61,5

1,0%

2,3%

Екатеринбург

1456

79,4

68,6

70,3

70,7

70,9

0,3%

0,9%

Нижний Новгород

1262

71,8

65,8

61,5

62,4

64,5

3,4%

4,9%

Казань

1232

72,0

67,6

67,4

67,7

70,1

3,5%

4,0%

Челябинск

1199

47,4

40,5

43,9

41,3

40,3

-2,4%

-8,2%

Омск

1178

52,7

48,7

44,3

45,2

44,9

-0,7%

1,4%

Самара

1170

66,8

60,3

58,1

59,3

59,9

1,0%

3,1%

Ростов-на-Дону

1125

63,3

63,3

60,7

60,7

62,7

3,3%

3,3%

Уфа

1116

70,5

62,3

62,8

64,5

64,6

0,2%

2,9%

Красноярск

1083

60,3

51,2

56,1

52,8

54,3

2,8%

-3,2%

Пермь

1048

57,1

55,6

54,1

51,7

53,3

3,1%

-1,5%

Воронеж

1040

52,1

46,5

44,2

45,0

45,3

0,7%

2,5%

Волгоград

1016

52,8

52,4

50,4

46,9

47,9

2,1%

-5,0%

Краснодар

881

59,9

50,7

49,5

51,5

49,6

-3,7%

0,2%

Саратов

845

47,2

44,8

40,5

41,2

42,0

1,9%

3,7%

Тюмень

745

64,1

55,4

57,9

59,1

60,0

1,5%

3,6%

Ижевск

646

50,5

46,1

45,9

45,1

46,7

3,5%

1,7%

Барнаул

633

56,3

45,2

44,9

46,6

45,3

-2,8%

0,9%

Ульяновск

625

45,0

43,2

39,0

40,1

40,8

1,7%

4,6%

Иркутск

624

58,2

62,3

62,2

58,5

59,3

1,4%

-4,7%

Хабаровск

616

78,8

73,3

73,7

71,6

72,5

1,3%

-1,6%

Ярославль

608

58,2

50,9

51,5

49,6

49,5

-0,2%

-3,9%

Владивосток

607

90,0

85,4

86,0

91,0

93,5

2,7%

8,7%

Махачкала

593

44,7

42,6

39,8

42,7

45,4

6,3%

14,1%

Томск

573

55,4

50,7

50,4

53,9

55,0

2,0%

9,1%

Оренбург

564

53,0

47,2

43,8

43,1

41,8

-3,0%

-4,6%

Кемерово

557

56,4

46,0

42,8

45,5

45,6

0,2%

6,5%

Рязань

538

50,8

47,3

47,6

41,4

44,4

7,2%

-6,7%

Астрахань

533

45,6

42,5

43,2

41,0

40,9

-0,2%

-5,3%

Пенза

524

49,1

48,0

45,7

44,9

44,4

-1,1%

-2,8%

Липецк

510

50,1

47,5

44,9

43,4

43,2

-0,5%

-3,8%

Киров

501

52,4

46,9

40,4

43,6

43,8

0,5%

8,4%

Чебоксары

489

56,3

48,5

47,6

46,0

45,6

-0,8%

-4,1%

Тула

485

63,0

58,9

58,5

55,8

58,8

5,4%

0,5%

Калининград

467

66,4

59,7

55,4

53,8

57,5

6,9%

3,8%

Курск

449

47,1

41,3

40,6

42,3

41,9

-0,9%

3,2%

Ставрополь

434

41,6

40,5

37,9

41,4

40,1

-3,1%

5,8%

Улан-Удэ

432

51,1

45,2

47,6

45,9

47,8

4,2%

0,5%

Тверь

419

59,0

53,6

49,2

48,4

47,7

-1,4%

-3,0%

Иваново

407

51,3

46,6

43,4

43,8

42,2

-3,6%

-2,7%

Брянск

407

45,6

40,2

38,8

36,3

35,7

-1,7%

-8,0%

Белгород

391

65,0

60,5

54,9

59,3

57,0

-3,9%

3,8%

Владимир

356

57,1

52,0

48,2

50,9

50,4

-1,1%

4,5%

Архангельск

351

59,4

61,7

62,9

61,3

63,1

3,0%

0,3%

Чита

347

29,8

44,3

49,8

51,7

50,3

-2,8%

0,9%

Калуга

342

68,3

62,5

59,0

58,5

58,4

-0,2%

-1,0%

Симферополь

341

79,1

76,0

69,1

72,0

73,3

1,8%

6,0%

Смоленск

330

50,3

44,7

41,1

42,1

43,6

3,6%

6,1%

Курган

322

42,9

42,7

39,0

35,4

39,5

11,6%

1,3%

Орел

319

45,4

41,9

42,4

40,4

41,1

1,8%

-3,0%

Саранск

315

57,0

51,9

47,0

49,9

47,0

-5,7%

0,1%

Вологда

313

50,6

48,6

45,3

42,5

42,9

1,0%

-5,3%

Якутск

308

95,2

98,0

70,5

72,9

62,9

-13,7%

-10,8%

Владикавказ

307

53,0

46,3

47,1

42,1

43,4

3,1%

-7,8%

Мурманск

298

63,1

53,9

50,7

50,6

52,0

2,7%

2,5%

Тамбов

290

47,4

45,7

43,6

44,5

43,6

-2,0%

0,0%

Петрозаводск

279

50,1

46,7

49,6

46,8

46,2

-1,2%

-6,8%

Кострома

278

50,0

46,4

42,8

43,7

45,1

3,3%

5,4%

Йошкар-Ола

267

49,1

42,9

38,7

40,3

39,2

-2,7%

1,3%

Сыктывкар

245

68,9

55,9

49,5

55,0

57,4

4,3%

15,9%

Нальчик

239

56,7

49,1

48,1

50,6

47,9

-5,3%

-0,3%

Благовещенск

224

72,5

51,9

55,1

58,6

60,7

3,6%

10,2%

Новгород

223

50,9

46,3

42,7

42,2

43,8

3,8%

2,6%

Псков

210

46,0

46,3

39,8

40,1

39,3

-2,0%

-1,3%

Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН

 

 


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