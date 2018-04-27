ЦИАН: Можно с уверенностью говорить о переломе падающего тренда на вторичном рынке жилья

Продажа вторичных квартир восстановилась последним из сегментов рынка жилья после кризиса 2014-2017 гг. Первичный рынок (правда, в нём выход из кризиса был связан не сколько с ростом цен, а, прежде всего, с увеличением числа сделок) и сегмент аренды (ставки на нем не быстро, но уверенно растут в большинстве городов с середины 2017 года) демонстрируют позитивные тенденции уже на протяжении нескольких кварталов, а на вторичном рынке положительный тренд был зафиксирован лишь по итогам января–марта 2018 года, отмечает аналитический центр ЦИАН.

Средние цены на квартиры выросли как в среднем по рынку, так и внутри всех групп региональных центров. Средняя стоимость квартир на вторичке в столицах субъектов Федерации (в выборку попали 66 городов с численностью населения более 200 тыс. жителей) по итогам 1 квартала 2018 составила 53,1 тыс. руб. (без учета Москвы и Санкт-Петербурга), тогда как в 4 квартале 2017 она была равна 52,6 тыс. руб. (+0,95%). В годовом выражении (по отношению к итогам 1 квартала 2017) рост составил +1,14% (53,1 тыс. руб. против 52,5 тыс. руб.).

Среди городов с численностью населения более 1 млн жителей рост по отношению к 4 кв. 2017 зафиксирован в 13 городах из 15, в т. ч. в Москве и Санкт-Петербурге. Сильнее всего выросли цены в Казани, Нижнем Новгороде и Перми (+3,5%, +3,4% и +3,1% соответственно). Рост цен в Нижнем Новгороде и Перми объясняется более глубоким (по сравнению с другими городами-миллионниками) падением в острую фазу кризиса. Кроме того, в Нижнем Новгороде и Казани весной этого года запускаются важные новые станции метро ("Стрелка" и "Дубравная"). Продолжается снижение цен только в Челябинске (-2,4%) и Омске (-0,7%).

Рост рынка подтверждается и ростом числа сделок. К примеру, в Московском регионе (Москва и Московская область) по итогам 1 квартала 2018 года было заключено на 9% больше сделок, чем в аналогичный период 2017 года.

В городах с населением от 500 до 1000 тыс. жителей восстановление рынка идет медленнее. Изменение цен по отношению к предыдущему кварталу по этой группе городов составило +1,0% (в годовом выражении +1,6%). Рост цен за квартал зафиксирован в 12 городах из 19, за год - в 11 из 19. По отношению к 4 кварталу 2017 года сильнее всего выросли цены предложения в Рязани, Махачкале, и Ижевске (+7,2%, +6,3%, +3,5% соответственно). Наиболее заметное снижение зафиксировано в Краснодаре (-3,7%), Оренбурге (-3,0%) и Барнауле (-2,8%).

Ключевыми факторами разворота падающего тренда по итогам 1 квартала, по мнению аналитиков ЦИАН, стали снижение ставок по ипотеке, сокращение разрыва между ставками на первичном и вторичном рынках, рост реальных располагаемых доходов и увеличение предложений в более современных домах.

Снижение ипотечных ставок

Падение ставок по ипотечным кредитам ниже психологически важного уровня в 10,0% привело на вторичный рынок новых покупателей. Несмотря на всю широту ассортиментной линейки на рынке новостроек, далеко не все жизненные сценарии закрываются именно предложениями на первичном рынке.предложения в более современных домах

Сокращение разрыва между ставками на первичном и вторичном рынках

На протяжении острой фазы кризиса ипотечные ставки для новостроек были ощутимо ниже (в том числе за счет мер господдержки). Это привело к перераспределению спроса между сегментами рынка. Многие из покупателей новостроек в 2015-2017 гг. выбрали именно квартиру в строящемся доме, в том числе, из-за неподъемно высоких ставок по ипотеке на вторичке (12-14% годовых).

Рост реальных располагаемых доходов населения

В феврале и марте 2018 года Росстат впервые за долгое время зафиксировал рост реальных располагаемых доходов населения по отношению к предыдущему месяцу (до этого в кризис положительные значения этого индекса фиксировались лишь в единичных случаях в январе/декабре, статистика по которым искажается разным числом рабочих дней в разные годы).

Доля нового жилья растет

Основной вклад в изменение тренда со стагнирующего на растущий внесли предложения в более современных домах, в том числе, в недавно сданных новостройках. Доля этого жилья в общем объеме предложения растет (к примеру, сейчас на рынок активно попадают квартиры, купленные в 2014 году в рамках спасения сбережений от девальвации), качество продукта в современных домах комфорт-класса выше, чем в жилом фонде, построенном во времена СССР.

Численность населения, тыс. жителей 2015 квартал 1 2016 квартал 1 2017 квартал 1 2017 квартал 4 2018 квартал 1 изменение к предыдущему кварталу изменение к аналогичному периоду 2017 Москва 12381 202,7 191,0 184,5 193,1 194,2 0,6% 5,3% Санкт-Петербург 5282 111,8 105,7 104,3 113,0 113,6 0,5% 8,9% Новосибирск 1603 66,3 63,8 60,1 60,9 61,5 1,0% 2,3% Екатеринбург 1456 79,4 68,6 70,3 70,7 70,9 0,3% 0,9% Нижний Новгород 1262 71,8 65,8 61,5 62,4 64,5 3,4% 4,9% Казань 1232 72,0 67,6 67,4 67,7 70,1 3,5% 4,0% Челябинск 1199 47,4 40,5 43,9 41,3 40,3 -2,4% -8,2% Омск 1178 52,7 48,7 44,3 45,2 44,9 -0,7% 1,4% Самара 1170 66,8 60,3 58,1 59,3 59,9 1,0% 3,1% Ростов-на-Дону 1125 63,3 63,3 60,7 60,7 62,7 3,3% 3,3% Уфа 1116 70,5 62,3 62,8 64,5 64,6 0,2% 2,9% Красноярск 1083 60,3 51,2 56,1 52,8 54,3 2,8% -3,2% Пермь 1048 57,1 55,6 54,1 51,7 53,3 3,1% -1,5% Воронеж 1040 52,1 46,5 44,2 45,0 45,3 0,7% 2,5% Волгоград 1016 52,8 52,4 50,4 46,9 47,9 2,1% -5,0% Краснодар 881 59,9 50,7 49,5 51,5 49,6 -3,7% 0,2% Саратов 845 47,2 44,8 40,5 41,2 42,0 1,9% 3,7% Тюмень 745 64,1 55,4 57,9 59,1 60,0 1,5% 3,6% Ижевск 646 50,5 46,1 45,9 45,1 46,7 3,5% 1,7% Барнаул 633 56,3 45,2 44,9 46,6 45,3 -2,8% 0,9% Ульяновск 625 45,0 43,2 39,0 40,1 40,8 1,7% 4,6% Иркутск 624 58,2 62,3 62,2 58,5 59,3 1,4% -4,7% Хабаровск 616 78,8 73,3 73,7 71,6 72,5 1,3% -1,6% Ярославль 608 58,2 50,9 51,5 49,6 49,5 -0,2% -3,9% Владивосток 607 90,0 85,4 86,0 91,0 93,5 2,7% 8,7% Махачкала 593 44,7 42,6 39,8 42,7 45,4 6,3% 14,1% Томск 573 55,4 50,7 50,4 53,9 55,0 2,0% 9,1% Оренбург 564 53,0 47,2 43,8 43,1 41,8 -3,0% -4,6% Кемерово 557 56,4 46,0 42,8 45,5 45,6 0,2% 6,5% Рязань 538 50,8 47,3 47,6 41,4 44,4 7,2% -6,7% Астрахань 533 45,6 42,5 43,2 41,0 40,9 -0,2% -5,3% Пенза 524 49,1 48,0 45,7 44,9 44,4 -1,1% -2,8% Липецк 510 50,1 47,5 44,9 43,4 43,2 -0,5% -3,8% Киров 501 52,4 46,9 40,4 43,6 43,8 0,5% 8,4% Чебоксары 489 56,3 48,5 47,6 46,0 45,6 -0,8% -4,1% Тула 485 63,0 58,9 58,5 55,8 58,8 5,4% 0,5% Калининград 467 66,4 59,7 55,4 53,8 57,5 6,9% 3,8% Курск 449 47,1 41,3 40,6 42,3 41,9 -0,9% 3,2% Ставрополь 434 41,6 40,5 37,9 41,4 40,1 -3,1% 5,8% Улан-Удэ 432 51,1 45,2 47,6 45,9 47,8 4,2% 0,5% Тверь 419 59,0 53,6 49,2 48,4 47,7 -1,4% -3,0% Иваново 407 51,3 46,6 43,4 43,8 42,2 -3,6% -2,7% Брянск 407 45,6 40,2 38,8 36,3 35,7 -1,7% -8,0% Белгород 391 65,0 60,5 54,9 59,3 57,0 -3,9% 3,8% Владимир 356 57,1 52,0 48,2 50,9 50,4 -1,1% 4,5% Архангельск 351 59,4 61,7 62,9 61,3 63,1 3,0% 0,3% Чита 347 29,8 44,3 49,8 51,7 50,3 -2,8% 0,9% Калуга 342 68,3 62,5 59,0 58,5 58,4 -0,2% -1,0% Симферополь 341 79,1 76,0 69,1 72,0 73,3 1,8% 6,0% Смоленск 330 50,3 44,7 41,1 42,1 43,6 3,6% 6,1% Курган 322 42,9 42,7 39,0 35,4 39,5 11,6% 1,3% Орел 319 45,4 41,9 42,4 40,4 41,1 1,8% -3,0% Саранск 315 57,0 51,9 47,0 49,9 47,0 -5,7% 0,1% Вологда 313 50,6 48,6 45,3 42,5 42,9 1,0% -5,3% Якутск 308 95,2 98,0 70,5 72,9 62,9 -13,7% -10,8% Владикавказ 307 53,0 46,3 47,1 42,1 43,4 3,1% -7,8% Мурманск 298 63,1 53,9 50,7 50,6 52,0 2,7% 2,5% Тамбов 290 47,4 45,7 43,6 44,5 43,6 -2,0% 0,0% Петрозаводск 279 50,1 46,7 49,6 46,8 46,2 -1,2% -6,8% Кострома 278 50,0 46,4 42,8 43,7 45,1 3,3% 5,4% Йошкар-Ола 267 49,1 42,9 38,7 40,3 39,2 -2,7% 1,3% Сыктывкар 245 68,9 55,9 49,5 55,0 57,4 4,3% 15,9% Нальчик 239 56,7 49,1 48,1 50,6 47,9 -5,3% -0,3% Благовещенск 224 72,5 51,9 55,1 58,6 60,7 3,6% 10,2% Новгород 223 50,9 46,3 42,7 42,2 43,8 3,8% 2,6% Псков 210 46,0 46,3 39,8 40,1 39,3 -2,0% -1,3%

Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН