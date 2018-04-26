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Строительство ФОКа в иркутском микрорайоне Ново-Ленино начнется в этом году

26 апреля 2018
Фото: admirk.ru

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса начнется в этом году в микрорайоне Ново-Ленино, а также запланировано открытие ФОКа с бассейном на бульваре Рябикова. Об этом сообщил мэр Иркутска Дмитрий Бердников на встрече с преподавателями и курсантами Восточно-Сибирского института МВД России.

– Строительство ФОКа начнется недалеко от школы №69 в Ново-Ленино. Также в этом году откроем стадион с искусственным покрытием в муниципальном спорткомплексе «Локомотив», – цитирует главу города пресс-служба администрации. – Прорабатываем вопрос по обустройству такого же покрытия на стадионе спорткомплекса «Авиатор». Также в этом году мы уделим особое внимание ремонту школьных стадионов.

Дмитрий Бердников пригласил студентов принять активное участие в общественном контроле за ремонтом автомагистралей, работой общественного транспорта, объектов торговли. Начальник ВСИ МВД России, полковник полиции Павел Капустюк сказал, что активные студенты будут привлечены к данной работе. Глава Иркутска также ответил на вопросы, касающиеся благоустройства, строительства новых социальных объектов, празднования Дня города и др. Он также посмотрел плац, где проводили тренировку барабанщицы института. По традиции они и курсанты ВСИ МВД России будут участвовать в праздничном шествии в День Победы.


/ СИА /
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