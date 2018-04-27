«При всем богатстве выбора». В 12 крупнейших торговых центрах пересечение по составу брендов составляет от 8% до 22%

В 12 крупнейших торговых центрах Москвы («Авиапарк», «Золотой Вавилон Ростокино», «Метрополис», «Мега Белая Дача», «Европейский», «Афимолл Сити», Columbus, Vegas Крокус Сити, «Мега Химки», «Мега Теплый Стан», «Атриум», «Океания») пересечение по числу брендов колеблется от 8% до 22% в зависимости от площади объекта.

Основные бренды, которые можно найти во всех крупных торговых центрах Москвы - Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Oysho, Carlo Pazolini, Rendez-Vous, Московский Ювелирный Завод и Henderson. Еще ряд брендов, таких как (Uniqlo, Intimissimi, Calzedonia, Pandora, ECCO, Lady&Gentleman CITY) представлены в 9 исследуемых объектах.

Одна из ключевых причин такого массового пересечения брендов – снижение спроса со стороны сетевых операторов, как за счет сокращения планов по открытию магазинов, которые уже работают на российском рынке, так и за счет снижения темпов выхода новых иностранных марок на российский рынок. По итогам I квартала 2018 года в Россию пришло восемь новых операторов (Adolfo Dominguez, Karl Lagerfeld, Liu Jo, Coach, Lipault, GEOX Kids, Coccodrillo, Flormar).

Согласно прогнозам аналитиков Knight Frank, по итогам 2018 года всего на российский рынок выйдет порядка 15 новых брендов, что в сравнении с 2017 годом является в два раза более низким показателем. Тогда в Россию вышло 37 иностранных операторов.

По словам руководителя отдела торговых центров департамента торговой недвижимости компании Knight Frank Евгении Хакбердиевой, активное развитие российских дизайнеров – это прекрасная возможность для девелоперов не только расширить качественное предложение по fashion в своих торговых центрах, но сформировать уникальную зону, привлекающую людей из более отдаленных районов города, которые не могли быть охвачены ранее при стандартном пуле операторов.

В 2014-2017 гг. на площадях крупных торговых центров стали появляться универмаги и ярмарки модной одежды от российских дизайнеров, в частности, Trend Island в ТРЦ «Авиапарке», Underline в СТК «Мега Теплый Стан», «Секция» в ГУМе, и т.д.

В 2015-2018 гг. многие российские дизайнеры, начинающие свой бизнес на online площадках, начали активное развитие в формате offline торговли – 12Storeez, Marchelas, Marie by Marie, LN Family и т.п. При этом некоторые такие проекты стали довольно успешными и достигают оборотов $3-6 тыс. с 1 кв. м в год, что сопоставимо с показателями крупных сетевых брендов аналогичного формата и ценового сегмента.