724 млн рублей долга по зарплате вернули работникам в СФО

Прокуроры Сибирского федерального округа провели проверки исполнения трудового законодательства в части вознаграждения работников за труд на поднадзорных предприятиях.

Наибольшие суммы задолженности по оплате труда погашены в Красноярском крае (84,5 млн рублей), Иркутской (129,5 млн рублей), Кемеровской (103,7 млн рублей), Новосибирской (78,9 млн рублей), Омской (80 млн рублей) областях.

В Иркутской области в марте 2018 года полностью погасили задолженность АО «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод» в размере 19,3 млн рублей, ФГУП «Элита» – 3,6 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Приангарья.

В 1 квартале 2018 года в округе в интересах работников в суды направлено более 12 тыс. заявлений о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму около 300 млн рублей, из которых удовлетворено почти 7,5 тыс. исков на сумму около 170 млн рублей.