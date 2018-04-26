Молодые семьи Иркутского района получили жилищные сертификаты

Сертификаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома вручили молодым семьям сегодня, 26 апреля, на 47 заседании думы Иркутского района. Сертификаты на социальные выплаты 11 семьям по подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» вручил исполняющий обязанности мэра Иркутского района Игорь Жук.

– Такое значительное увеличение финансирования стало возможным благодаря участию муниципальной программы «Молодым семьям – доступное жилье» в конкурсном отборе на включение в одноименную областную подпрограмму.

– В прошлом году сертификаты на приобретение или строительство жилья на общую сумму 2,5 млн рублей получили пять семей, в этом году мы вручим их 16 молодым семьям. На эти цели направлено 10,7 млн рублей, в том числе 5 млн рублей – из бюджета района, – рассказал Игорь Жук.В результате заключено соглашение с министерством по молодежной политике Иркутской области о предоставлении субсидии из областного и федерального бюджетов.

Первые 11 сертификатов получили молодые семьи, проживающие в Большереченском, Карлукском, Мамонском, Марковском, Молодежном, Уриковском, Усть-Кудинском, Ушаковском и Хомутовском муниципальных образованиях Иркутского района. По информации пресс-службы администрации Иркутского района, большая часть из получивших сертификаты – многодетные семьи. Суммы выплат каждой семье составили от 425 до 911 тысяч рублей, их размер был определен исходя из количества членов молодой семьи.

Остальные пять сертификатов на приобретение или строительство жилья молодые семьи Иркутского района получат до конца мая 2018 года.