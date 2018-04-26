Банк УРАЛСИБ в Иркутске аккредитовал дома в поселке-парке «Горизонт»

Банк УРАЛСИБ в Иркутске аккредитовал жилые дома, возводимые ООО « Новиград» в поселке - парке премиум-класса «Горизонт», дома №№ 2,10,12.

Теперь при оформлении ипотечного кредита в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» клиентам строительной компании доступны специальные условия кредитования. В частности, минимальная ставка составляет 9,2% годовых.

Поселок-парк премиум-класса «Горизонт» расположен по Байкальскому тракту в 4,5 километрах от границы города. «Горизонт» - это стильная архитектура и собственная набережная длиной 300 метров. На набережной предусмотрены прогулочные зоны и зоны отдыха, детская и спортивная площадки, а также спуска к воде. Дома в поселке выполнены из кирпича со свободными планировками и панорамными окнами, имеют централизованную канализацию и водоснабжение, теплые водяные полы на 1 этаже.

Ипотека – один из ключевых продуктов ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а ипотечные кредиты Банка являются одними из наиболее привлекательных на рынке. По итогам 2017 года Банк УРАЛСИБ занял 9 место по объему ипотечного кредитования. В феврале Банк УРАЛСИБ стал победителем «Высшей ипотечной лиги – 2018» в номинации «Прорыв года» – за высокую динамику ипотечного кредитования: объем выданных в 2017 году ипотечных кредитов в 4,5 раза превысил аналогичные показатели 2016 года.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings,

«B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 апреля 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 281 точку продаж, 1 472 банкомата, 526 платежных терминалов и 22 270 POS-терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.