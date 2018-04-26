Центробанк РФ: для клиентов АТБ взаимоотношения с банком не изменятся

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Новость о санации Азиантско-Тихоокеаанского банка встревожила общественность. В частности, сообщалось, что АТБ передан подконтрольному регулятору – Фонду консолидации банковского сектора. Стоит ли волноваться клиентам банка, и если да, то о чем? Ситуацию прокоментировал заместитель Председателя Банка России Василий Поздышев.

«Банк России принял решение о начале мер по финансовому оздоровлению значимого для регионов Дальнего Востока и Сибири «Азиатско-Тихоокеанского банка», – объяснил он. – Важно понимать, что для клиентов АТБ во взаимоотношениях с банком ничего не меняется. АТБ продолжает работать в обычном режиме, обслуживает и проводит все платежи и выполняет все свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками, как физическими, так и юридическими лицами».

Как уточнил Василий Поздышев, сейчас в АТБ работает временная администрация «Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора», основными задачами которой является обеспечение непрерывности деятельности банка, оценка его активов и обязательств и проведение его докапитализации в кратчайшие сроки.

Банкир подчеркнул, что решение, принятое Банком России, позволит обеспечить непрерывность деятельности АТБ на рынке банковских услуг в течение всего срока реализации мер по финансовому оздоровлению банка.