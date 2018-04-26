Известно расписание ограничений дорожного движения в Иркутске на период майских праздников

Фото: snews.ru

В Иркутске в преддверии майских праздников в связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Великой Отечественной Победы, временно ограничат дорожное движение.

Движение по площади графа Сперанского будет закрыто:

2 и 4 мая с 18.00 до 23.00 часов,

5 мая с 17.00 до 23.00 часов,

7 мая с 16.00 до 23.00 часов.

Объезд осуществляется со стороны улицы Ленина: Ленина – Канадзавы – Марата – Чкалова – Глазковский мост. В обратную сторону Глазковский мост: Чкалова – Марата – Свердлова – Ленина. По Сухэ-Батора: Желябова – Декабрьских Событий – Нижняя Набережная – Сурикова – Глазковский мост.

9 мая с 09.00 начнется шествие колонн и праздничные концерты, во время которых планируется закрыть движение транспорта:

по улице Советская – от улицы Красноярская до улицы Карла Либкнехта и Красных Мадьяр;

по улице Дек. Событий – от улицы Советская до улицы Нижняя Набережная;

по улице Карла Маркса – от улицы Франк-Каменецкого до улицы Сухэ-Батора;

улица Сухэ-Батора на всем ее протяжении и площадь им. Сперанского;

улица Дек. Событий – от улицы Карла Маркса до улицы Нижняя Набережная.

В завершении дня в 22.00 на о. Юность состоится праздничный салют, сообщает пресс-служба МВД Иркутской области.