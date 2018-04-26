Известно расписание ограничений дорожного движения в Иркутске на период майских праздников

В Иркутске в преддверии майских праздников в связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Великой Отечественной Победы, временно ограничат дорожное движение.
Движение по площади графа Сперанского будет закрыто:
2 и 4 мая с 18.00 до 23.00 часов,
5 мая с 17.00 до 23.00 часов,
7 мая с 16.00 до 23.00 часов.
Объезд осуществляется со стороны улицы Ленина: Ленина – Канадзавы – Марата – Чкалова – Глазковский мост. В обратную сторону Глазковский мост: Чкалова – Марата – Свердлова – Ленина. По Сухэ-Батора: Желябова – Декабрьских Событий – Нижняя Набережная – Сурикова – Глазковский мост.
9 мая с 09.00 начнется шествие колонн и праздничные концерты, во время которых планируется закрыть движение транспорта:
- по улице Советская – от улицы Красноярская до улицы Карла Либкнехта и Красных Мадьяр;
- по улице Дек. Событий – от улицы Советская до улицы Нижняя Набережная;
- по улице Карла Маркса – от улицы Франк-Каменецкого до улицы Сухэ-Батора;
- улица Сухэ-Батора на всем ее протяжении и площадь им. Сперанского;
- улица Дек. Событий – от улицы Карла Маркса до улицы Нижняя Набережная.
В завершении дня в 22.00 на о. Юность состоится праздничный салют, сообщает пресс-служба МВД Иркутской области.