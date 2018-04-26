Скоро отпуск: какие таможенные правила будут действовать летом?

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С 29 марта 2018 года вступили в силу изменения в правила перемещения товаров для личного пользования через таможенную границу Евразийского таможенного союза (ЕАЭС). Изменения утверждены решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования».

По информации пресс-службы Сибирского таможенного управления, предусмотрено поэтапное снижение нормы беспошлинного ввоза товаров в сопровождаемом багаже любым видом транспорта, кроме воздушного.

В течение 2018 года будут допускаться ввоз товаров на общую сумму не более 1 500 евро и весом до 50 кг.

С 2019 года ставки снизятся до 1 000 евро и 50 кг; с 2020 года – до 750 евро и 35 кг. С января 2021 года из-за границы можно будет беспошлинно привезти товары на сумму, не превышающую 500 евро, и весом не более 25 кг.

Снижение норм в отношении товаров, ввозимых авиатранспортом, не планируется. Т.е. беспошлинно можно привезти с собой из-за рубежа в сопровождаемом багаже товары на сумму до 10 тысяч евро и весом не более 50 кг.

В случае превышения указанных лимитов, как и прежде, физическое лицо обязано уплатить таможенные пошлины и налоги по единой ставке 30% от стоимости, но не менее чем 4 евро за 1 кг в части превышения стоимостной и весовой нормы.

В таможенных органах России в пилотном режиме начала действовать система tax free – т.е. система возврата налога на добавленную стоимость (НДС) с товаров, купленных в магазинах розничной торговли. Пункты пропуска через границу РФ, при вывозе через которые можно получить право на возврат НДС, определены Распоряжением Правительства РФ от 07.02.2018 №173-р.

Планируется, что к концу этого года возврат НДС с покупок будет действовать по всей России.