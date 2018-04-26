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Готовность Иркутской области к пожароопасному сезону высоко оценили эксперты столицы

26 апреля 2018

Первый заместитель губернатора  Иркутской области Руслан Болотов принял участие в селекторном совещании «О подготовке к пожароопасному сезону в лесах 2018 года», которое провел заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин. Наряду с руководителями других регионов, Руслан Болотов доложил о готовности Приангарья к лесным пожарам и реагировании на первые в этом году возгорания, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

<p>Фото: irkobl.ru</p>

Фото: irkobl.ru

– Необходимо отметить, что в этом году, с учетом увеличения финансирования из бюджетов всех уровней, заключены контракты на авиапатрулирование и тушение лесных пожаров авиационным способом еще до начала пожароопасного сезона. Подготовлено 260 парашютистов-десантников и 20 летчиков наблюдателей. Эти и другие меры направлены на повышение оперативности обнаружения лесных пожаров, – сообщил Руслан Болотов. 

Он также отметил, что в лесах северных районов Иркутской области по сей день сохраняется снежный покров, поэтому пожароопасный сезон открыт не на всей территории региона. Для тушения лесных пожаров в северных территориях на средства областного бюджета создается одиннадцатая пожарно-химическая станция третьего типа стоимостью более 75 миллионов рублей. Лесопожарная техника новой ПХС-III будет использоваться, в том числе, и для межрайонного маневрирования.

– Иркутская область и Красноярский край по оценке наших экспертов – одни из самых лучших по подготовке к пожароопасному сезону. Я действительно хочу поблагодарить эти регионы за большую проделанную работу. Мы владеем информацией, сколько собственных средств вы тратите, в том числе на закупку техники и организацию работ по тушению пожаров. Нужно продолжать работать в том же режиме, пики пожароопасности еще впереди, – отметил Александр Хлопонин


<p>Фото: irkobl.ru</p>
/ СИА /
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