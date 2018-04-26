Без Дерипаски. Иркутяне сами проведут книжный фестиваль

18-19 мая в Иркутске всё-таки состоится книжный фестиваль, сообщает ИА «Байкал24». Он не будет вторым, поскольку пройдет без финансовой поддержки фонда Олега Дерипаски «Вольное дело». Это будет фестиваль #Иркнига, который соберет иркутских писателей, литераторов, издателей, а также тех, кто приедет в Иркутск а свой счёт или на собранные инициативной группой средства.

Фото: godliteratury.ru

Программа фестиваля почти готова. Известно, что свои лекции прочтут архитектор Марк Меерович, популяризатор науки Сергей Язев, художник Сергей Элоян, автор первого иркутского графического романа Михаил Васильев, историк Артем Ермаков, председатель Иркутского союза библиофилов Григорий Хенох. В фестивале примет участие «Книжный приют».

О своем желании приехать в Иркутск за собственный счет уже заявили три московских издательства, а общее число заявленных издательств приближается к пятнадцати. Известно, что Иркутск посетят француз Жиль Бастианелли с презентацией книги о художнике Эрике Шнейберге и лауреат Немецкой книжной премии Марион Пошман.

Также в рамках фестиваля пройдет финал конференции «Восток» чемпионата России по чтению вслух «Страница 18» и финал Зауралья чемпионата «Открой рот».

Напомним, Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения» при поддержке Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело» в партнерстве с En+ Group планировали провести в Иркутске с 18 по 20 мая второй международный книжный фестиваль. Гостями мероприятия должны были стать более 60 писателей, критиков, издателей из России, Германии, Польши, Франции, Дании и других стран. Позже фестиваль был отменён «по независящим от Фонда обстоятельствам», а один один из организаторов мероприятия Борис Куприянов выразил надежду на проведение фестиваля в следующем году.