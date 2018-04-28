Опубликована программа Байкал Бизнес Форума – 2018

Стала известна программа Байкал Бизнес Форума – 2018. В этом году иркутян ждут десятки лекций и круглых столов от ведущих экспертов в сфере бизнеса, которые знают, как развиваться в непростых условиях. Гостями Форума станут обладатель титула «Лучший бизнес-тренер России» Александр Левитас, председатель совета директоров USIB Лариса Гусева, международный бизнес-эксперт по стратегиям развития, управлению маркетингом и продажами, управлению знаниями и инновациям Вадим Ширяев и многие другие.

Насыщенная программа будет длиться два дня – 17 и 18 мая с 9:00 по 18:00 часов.

В рамках форума пройдут круглые столы по отраслевым сферам – «производство», «туризм», «экспорт», «сельское хозяйство», «цифровая экономика» и «городская среда».

Также в течение всех двух дней будут организованы открытые консультационные станции, на которых любой желающий сможет получить советы касательно правовых и финансовых аспектов развития бизнеса, узнает о существующих мерах поддержки предпринимателей, о возможностях автоматизации и аутсорсинга бизнес-услуг и многое другое.

Участие в форуме бесплатное, необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия.

Программа форума

День 1

09:00–10.00 Регистрация участников Зона регистрации. 1 этаж

10:00-10:15 Церемония открытия «Байкал Бизнес Форума 2018» 1 этаж

11:00-11:40 «Инвестиционное послание Губернатора Иркутской области» 5 этаж, Конференц-центр

11:40-13:30 Пленарное заседание 5 этаж, Конференц-центр

14:00-16:00 Открытая лекция "Формация лидера" 5 этаж, Конференц-центр, эксперт: Лариса Гусева

16:30-18:00 Специальная лекция "Создание команды развития" 5 этаж, Конференц-центр, эксперт: Ширяев Вадим

От предпринимателя к предпринимателю: ТОП-100 успешных практик от тех, кто знает, как развиваться сегодня

10:15-11:15 «КЕЙС-ЗОНА: разбор успехов и провалов бизнесов. ТРЕНДЫ.» 2 этаж

10:15-11:15 «БИЗНЕС-ЛАБОРАТОРИЯ: практикум по инструментам. ЛИДЕРСТВО И СТАНДАРТЫ» 2 этаж

11:30-13:15 "КЕЙС-ЗОНА: разбор успехов и провалов бизнесов. РЫНКИ 2 этаж

11:30-13:15 "БИЗНЕС-ЛАБОРАТОРИЯ: практикум по инструментам. SMM и IT 2 этаж

13:30-14:30 Обед

14:30-16:00 "КЕЙС-ЗОНА: разбор успехов и провалов бизнесов. КЛИЕНТЫ И КОНКУРЕНТЫ 2 этаж

14:30-16:00 "БИЗНЕС-ЛАБОРАТОРИЯ: практикум по инструментам. ОЦЕНКА ВЫГОДНОСТИ РЫНКА 2 этаж

16:00-16:30 Кофе-пауза

16:30-18:00 "КЕЙС-ЗОНА: разбор успехов и провалов бизнесов. СТРАТЕГИЯ 2 этаж

16:30-18:00 "БИЗНЕС-ЛАБОРАТОРИЯ: практикум по инструментам. ОЦЕНКА БИЗНЕС-ПОТЕНЦИАЛА. 2 этаж

Секции по бизнес-отраслям

11:50-13:50 Секция "Производство". Круглый стол «Малый бизнес в закупках крупных компаний».

11:50-13:50 Секция "Экспорт". Круглый стол «Невозможное возможно»

13:30-14:30 Обед

14:30-16:30 Секция "Сельское хозяйство". Круглый стол «Сельское хозяйство: новые вызовы, новые возможности».

14:30-16:30 Секция "Экспорт". Круглый стол «Проект: пакуем и презентуем».

Консультационные станции

10:00-18:00 Консультации специалистов по ключевым аспектам развития бизнеса:

Банковские услуги

Юридические услуги

Налоги, аудит

Региональная инфраструктура поддержки бизнеса

Стартапы

Экспортный центр

Тендеры и госзакупки

Автоматизация и аутсорсинг услуг для бизнеса

Бизнес-консалтинг

Книжная выставка (по специальным ценам для участников)

День 2

8:30-9:30 Бизнес-завтрак

09:00–10.00 Регистрация участников. Зона регистрации. 1 этаж

10:00–13.00 «Как стать №1 в своей сфере». Построение личного бренда и профессиональной репутации. 5 этаж. Конференц-центр . Александр Левитас (Хайфа, Израиль), бизнес-тренер, эксперт №1 по партизанскому маркетингу на российском рынке, обладатель титула «Лучший бизнес-тренер России».

13.30–14.30 Обед

14:30–17.00 Дискуссионная площадка «Предприниматель Будущего». 5 этаж, Конференц-центр

17.30–18.00 Церемония закрытия «Байкал Бизнес Форума 2018».

От предпринимателя к предпринимателю: ТОП-100 успешных практик от тех, кто знает, как развиваться сегодня

10:00-12:00 "КЕЙС-ЗОНА: разбор успехов и провалов бизнесов. КОМАНДА.2 этаж

10:00-12:00 "БИЗНЕС-ЛАБОРАТОРИЯ: практикум по инструментам. РАЗВИТИЕ КОМАНДЫ.2 этаж

12:00-13:00 Обед

13:00-15:00 "КЕЙС-ЗОНА: разбор успехов и провалов бизнесов. ПРОДВИЖЕНИЕ. 2 этаж

13:00-15:00 "БИЗНЕС-ЛАБОРАТОРИЯ: практикум по инструментам КОММУНИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ. 2 этаж

15:00-15:30 Перерыв

15:30-17:30 "КЕЙС-ЗОНА: разбор успехов и провалов бизнесов. СОТВОРЧЕСТВО И МАСШТАБИРОВАНИЕ. 2 этаж

15:30-17:30 "БИЗНЕС-ЛАБОРАТОРИЯ: практикум по инструментам. ПАРТНЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ СООБЩЕСТВОМ. 2 этаж

Секции по бизнес-отраслям

10:00-12:30 Секция "Туризм". Круглый стол «Инвестиции в туристические объекты на Байкале».

10:00-12:30 Секция "Цифровая экономика". Круглый стол «Цифровая экономика - применение на практике».

13.00–14.30 Обед

14:30-16:30 Секция «Городская среда».

Консультационные станции

10:00-17:30 Консультации специалистов по ключевым аспектам развития бизнеса: