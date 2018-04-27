Финансовые советники - какими они должны быть?

Банк России, НАУФОР и профессиональные участники финансового рынка активно работают над созданием законопроекта о регуляции деятельности финансовых консультантов. 25 апреля 2018 года в рамках конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2018» состоялась посвященная разработке законопроекта панельная дискуссия «Новый участник финансового рынка – инвестиционный консультант».

«Основная цель данной инициативы – стандартизировать деятельность инвестиционных консультантов, сделать рабочие процессы более прозрачными и защитить клиентов от недобросовестных финансовых консультантов», –считает Председатель Правления ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» Денис Соловьев.

В рамках законопроекта предполагается создать перечень квалификационных требований, предъявляемым к инвестиционным советникам, а также реестр инвестиционных советников. Аккредитацию в качестве инвестиционного советника должны будут получить сотрудникиброкерских домов, независимые финансовые консультанты, работники банков, продающие продукты с инвестиционной составляющей (ИСЖ), а также онлайн-платформы, предоставляющие клиентам персональные инвестиционные рекомендации (робоэдвайзинг, мобильные приложения, стратегии автоследования).



«Мы приветствуем данную инициативу и принимаем активное участие в доработке законопроекта, – отмечает эксперт «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент». – Новый закон позволит повысить доверие к этой относительно молодой индустрии и даст толчок к развитию финансового рынка. В дальнейшем может произойти обострение конкуренции за клиента, но подготовка хороших финансовых консультантов – это длительный процесс, сейчас их немного».

В качестве успешного опыта можно привести пример Кодекса поведения финансовых консультантов, разработанном Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), где сформулированы принципы работы финансового консультанта со своим клиентом.

Ключевым принципом является построение долгосрочных отношений с клиентом. Финансовый консультант должен пройти с клиентом весь жизненный цикл – от формирования портфеля до достижения конечного результата. Консультант должен быть на стороне своего клиента, должен обеспечивать поддержку клиента, основанную на качественной аналитике, должен хорошо знать жизнь клиента и совместно с ним планировать его будущее.



«Если мы усвоим этот Кодекс поведения, то в конечном итоге положительный эффект получат и клиенты, и все участники рынка», – резюмировал Денис Соловьев.