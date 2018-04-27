ДОМ.РФ и Росфинмониторинг будут следить за финансовым состоянием застройщиков

ДОМ.РФ и Росфинмониторинг договорились об информационном взаимодействии в рамках реализации комплексных мер по защите интересов участников долевого строительства и обеспечения мероприятий по контролю за сделками с недвижимостью. Соответствующее соглашение 26 апреля 2018 года подписали генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

В соответствии с соглашением, Росфинмониторинг будет передавать ДОМ.РФ сведения об уровне рисков в части финансового состояния застройщиков. Данные будут использоваться ДОМ.РФ для мониторинга ситуации в сфере жилищного строительства, оценки надежности застройщиков и позволят повысить прозрачность жилищной сферы.

Обработка данных из Росфинмониторинга, их интеграция с другими достоверными данными о рынке жилищного строительства позволят консолидировать актуальную информацию по жилищной сфере в обобщенном виде по России и по конкретному объекту строительства. Доступ к информации будут иметь контролирующие органы через личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства.

Целью соглашения является исполнение Федерального закона от 7 августа 2001 года

№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 225-ФЗ

«О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».