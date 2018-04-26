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Жители Карелии смогут получать пенсию в Промсвязьбанке

26 апреля 2018

Промсвязьбанк  и отделение Пенсионного фонда Российской Федерации в республике Карелия подписали договор, который предусматривает взаимодействие двух организаций при доставке пенсий.

Договор дает возможность жителям Карелии получать пенсионные выплаты как наличными в офисах, так и на карты, которые можно открыть в любом офисе Промсвязьбанка. Вся процедура занимает несколько минут. После оформления карты необходимо подать заявление в Пенсионный фонд РФ по месту жительства, указав реквизиты банка и номер счета пенсионной карты.

Карта выдается бесплатно. Она одновременно является и инструментом для накопления средств: держатели карты получают 5% годовых ежемесячно на остаток от трех тысяч рублей.  

«При получении пенсии на карту Промсвязбанка можно использовать все удобства карточного продукта, — комментирует управляющий ОО «Костомукшский» ПАО Промсвязьбанк Елена Дедова. — Так, держатели этой карты могут бесплатно снимать денежные средства в банкоматах Промсвязьбанка и банков-партнеров (Альфа-Банк, Россельхозбанк, Банк Возрождение). Оплачивать мобильную связь, коммунальные и прочие услуги по карте можно через интернет, не выходя из дома».


/ СИА /
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