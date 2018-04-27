Аналитика цветочного рынка России. Промсвязьбанк запустил спецпроект на портале ЧесТнок

Бизнес-портал ЧесТнок при поддержке Промсвязьбанка запустили специальный проект, посвященный цветочному бизнесу России.

Данные, которые были собраны в рамках проекта, позволили проанализировать рынок цветов России: откуда приезжают цветы, сколько в среднем стоит купить партию для продажи, из какой страны поступает больше всего товара и какой цветок считается самым популярным на рынке России.

Кроме статистики, в проекте собраны региональные истории предпринимателей от Владивостока до Калининграда. Они рассказали об особенностях ведения бизнеса в своих городах, необходимом минимуме для старта, о том, какие цветы предпочитают жители и на какой праздник больше всего их покупают, кроме 8 Марта.

«Цветы и букеты всегда ассоциируются с чем-то праздничным, приятным. Наверное, именно поэтому все большему количеству людей приходит идея создать цветочный бизнес, — комментирует директор по связям с общественностью Промсвязьбанка Ксения Большакова. — Наш спецпроект получился достаточно масштабным, мы смогли найти и рассказать о совершенно разных проектах в одной сфере».

Ознакомиться со спецпроектом и прочитать истории предпринимателей можно на портале ЧесТнок.