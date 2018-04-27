Связь-Банк рассказал московским школьникам, как финансовую мечту сделать достижимой целью

В Москве в рамках IV Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи – проекта Министерства финансов - Связь-Банк провел открытый урок в школе №345 им. А.С. Пушкина для учеников социально-гуманитарного и экономического классов.

Руководитель направления Департамента развития розничного бизнеса Банка, аккредитованный эксперт по финансовой грамотности проекта, автор статей по финансам и просто мама Надежда Куликова популярно рассказала ребятам, как можно вкладывать в свое будущее уже сейчас.

По мнению Надежды Куликовой, главное – не просто мечтать, а ставить перед собой цели и идти к их достижению. На примере поведения двух студентов она вместе с ребятами разобрала ошибки, которые могут возникнуть на пути к достижению своей финансовой цели.

Так, в рассматриваемом примере, оба студента 1 курса живут в общежитии, имеют ежемесячный доход в виде перечислений от родителей в размере 20 тысяч рублей и мечтают о новом компьютере. Однако один студент не планирует свой бюджет, не рационально тратит деньги на питание и транспорт (часто ходит в кафе и покупает разовые билеты на метро), часто делает необдуманные, спонтанные покупки. Конечно, ему не удается откладывать деньги на свою мечту, да и в конце месяца приходится постоянно занимать денег у друзей. Другой студент более рационально распоряжается деньгами: хорошо учится и получает стипендию, покупает не разовый билет на проезд, а абонемент, часто готовит еду дома, пользуется картой и получает кэшбэк за покупки. И ему удается не только откладывать на компьютер по 3 000 рублей в месяц, но и посещать культурные и развлекательные мероприятия при том же бюджете. Таким образом, через 6-7 месяцев мечта (которая уже стала целью) студента о компьютере, будет достигнута. Вот так с помощью нехитрых способов экономии и планирования можно достичь цели.

Надежда Куликова также посоветовала ребятам сравнивать цены в разных магазинах, анализировать объем и стоимость получаемых услуг, пользоваться финансовыми инструментами приумножения своих доходов, такими как кэшбэк (или возврат части средств за покупки на карту), начисления процентов на остаток по карте, банковские вклады. Простые решения позволяют не только сберегать, но и приумножать.

Финансово грамотный человек планирует свое финансовое будущее, ведет свой личный и семейный бюджет, живет в рамках этого бюджета, не имеет больших долгов, рационально выбирает финансовые инструменты, ориентируется в финансовой сфере. А финансовая цель – это любая важная мечта, которую можно достичь с помощью денег. Чтобы цель была достигнута, она должна быть определена и четко сформулирована, должен быть известен конкретный желаемый срок ее достижения, рассчитана будущая стоимость цели с учетом инфляции. Четкая постановка цели – залог успешного ее достижения и, как результат, исполнения мечты. При этом желательно, чтобы на накопления перечислялось не более 30% получаемого дохода, тогда процесс накопления не будет вызывать дискомфорта и позволит поддерживать свой привычный уровень жизни.

На уроке ребята активно делились своими финансовыми планами, пробовали рассчитать необходимый уровень получаемого дохода и величину ежемесячных накоплений. Как отметила Надежда Куликова, если не уметь ставить цели, сроки их достижения, правильно анализировать и планировать свои доходы и расходы, то многие мечты так и останутся лишь мечтами. Особенно актуально это осознать на пороге новой взрослой жизни школьников – перед и после поступления в вуз и началом самостоятельной, независимой от родителей жизни.