ВТБ: в 2018 году количество велопрокатов в Москве превысит 3 млн

26 апреля состоялось официальное открытие очередного сезона городского проката велосипедов, который уже шестой год реализуется банком ВТБ совместно с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. По прогнозам, количество прокатов в этом сезоне превысит 3 млн.

На церемонии открытия присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель мэра в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, член правления ВТБ Владимир Верхошинский, генеральный директор АО «Ситибайк» Анна Лебедева, а также представители органов местной власти, участники велодвижений и активные пользователи проекта «Велобайк».

Сегодня московский велопрокат по количеству транспортных средств является одним из крупнейших в мире. В новом сезоне горожанам будет доступно 430 станций (за пять лет их число увеличилось в 5,5 раз) и 4300 велосипедов (рост — в 8,6 раз). 12 станций проката будут оборудованы 260 электровелосипедами. Велопрокат расширит присутствие в районах Таганский, Басманный, Лефортово и Южнопортовый, дополнительные станции будут установлены в Москва-Сити. Вновь заработают станции на Садовом кольце, 1-й Тверской-Ямской улице, Краснопресненской, Пречистенской, Смоленской и Ростовской набережных, Волхонке и Пречистенке.

Стоимость аренды велосипеда не меняется с 2014 года. Все поездки длительностью до 30 минут остаются бесплатными. В период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA будет создан специальный тариф с включенной страховкой и увеличенным временем бесплатного проезда с 30 до 60 минут. Будет увеличено количество станций в Хамовниках рядом с территорией проведения матчей и фан—зонами.

Клиенты могут зарегистрироваться на сайте velobike.ru, через мобильное приложение или на терминале велопроката и выбрать один из тарифных планов. Регистрация проходит в онлайн-режиме. В личном кабинете можно привязать карту «Тройка» и использовать ее для доступа к велосипеду.

Владимир Верхошинский, член правления ВТБ, отметил: «Группа ВТБ поддерживает развитие городского велопроката с самого старта проекта. С каждым годом мы видим, что интерес жителей столицы к нему только возрастает: в 2013 г. количество прокатов составило 65 тысяч, а в 2017 г. эта цифра выросла уже в 40 раз и достигла 2,4 млн. Теперь горожане активно используют велосипеды не только для прогулок, но и для деловых поездок по городу: в прошлом году более 80% поездок было совершено в транспортных целях. В новом сезоне ожидаем, что количество прокатов превысит 3 млн».

До 2019 года в Москве будет ежегодно добавляться по 50 станций и по 500 велосипедов. В планах — расширить сеть проката в Западном, Северном, Восточном, Юго-Восточном и Юго-Западном административных округах Москвы.

Система общественного городского проката «Велобайк» будет работать традиционно до 31 октября 2018 г.