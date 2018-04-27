Группа ВТБ провела мастер-классы по финансовой грамотности для детей из 7 регионов России

25 апреля в здании банка ВТБ в Москве состоялся очередной мастер-класс по повышению финансовой грамотности для детей. Мероприятие, которое посетили учащиеся школ Москвы, Санкт-Петербурга и Плеса (Ивановской области), открыл Владимир Верхошинский, член правления ВТБ.

В своем выступлении он отметил, что полученные знания выполняют важную роль в их личном финансовом планировании и развитии в целом. «Целью проекта является не только обучение финансовой культуре и грамотности, но и ознакомление детей с работой банка, а также расширение кругозора в целях дальнейшей профессиональной ориентации».

С начала года Группа ВТБ при участии Благотворительного фонда Центрального федерального округа организовала ряд мероприятий по финансовой грамотности. Всего в мероприятиях приняли участие воспитанники детских домов и учащихся школ из 7 регионов России: Санкт-Петербурга, Москвы, Ивановской, Кемеровской, Ярославской, Московской и Тульской областей.

Автором и ведущей мастер-классов является Светлана Толкачева, заместитель президента-председателя правления БМ-Банка (входит в Группу ВТБ). В рамках программы дети получают не только финансовые знания, применимые в повседневной жизни, но и учатся принимать решения в рамках проводимых мастер-игр. Они узнают о роли денежных средств и об их эволюции в цифровом мире, обсуждают возможности хранения своих сбережений и получения дополнительного дохода путем инвестиций, учатся составлять личный финансовый план и планировать свою жизнь на перспективу. Кроме того, программа встреч с детьми включает посещение офисов ВТБ, где ребята могут увидеть, как происходит обслуживание клиентов и задать вопросы сотрудникам. Они на практике знакомятся с принципами работы банка и получают информацию для размышления о будущей профессии.

До конца 2018 года планируется провести обучение для детей из 5 регионов России.