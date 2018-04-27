Сбербанк выступил партнером проекта «Песни Победы»

Сбербанк выступил партнером масштабного проекта «Песни Победы» с участием «Хора Турецкого» и арт-группы SOPRANO.

9 мая состоится большой гала-концерт с использованием видео- и световых эффектов в Москве на Белорусском вокзале. Именно на этот вокзал в 1945 году прибыли поезда из Берлина с воинами-победителями. В репертуаре — песни Великой Победы о дружбе, любви и мире. В рамках проекта творческие коллективы проведут гастроли в ряде зарубежных стран.

«Мы помним о том, какой подвиг совершила наша страна, наши народы в Великую Отечественную войну, поэтому сразу же откликнулись на предложение руководства прославленного музыкального коллектива присоединиться к проекту, — говорит заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов. — Для нас это честь и гордость».

Впервые концерт «Песни Победы» прошел в Москве на Поклонной горе в 2015 году. Он собрал 150 000 зрителей, а его видеозапись в интернете посмотрело более 8 000 000 человек за несколько дней. В 2018 году проект претерпит качественные изменения, будут значительно улучшены его технические и визуальные составляющие.