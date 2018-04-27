Альфа-Банк и «Квартплата 24» повышают прозрачность расчетов за жилищно-коммунальные услуги

Альфа-Банк в партнерстве с компанией «Квартплата 24» обеспечил прием и распределение целевых средств за ЖКУ в 48 субъектах РФ на базе новой модели обработки платежей физических лиц за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Четкое разделение ролей банка и единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ) снизило риски для конечных получателей средств — ресурсоснабжающих организаций.

В текущих реалиях платежи населения аккумулируются на расчетных счетах ЕИРЦ и Управляющих Организаций, что может вызывать налоговые ограничения, риски арестов, взысканий, судебных процедур, обусловленных операционной деятельностью и качеством управления данных организаций. Это может привести к длительной заморозке средств физических лиц и вызывать кассовые разрывы всех тепло-, водо-, энергоснабжающих и сервисных компаний, обслуживающих данную группу потребителей.

В новой модели расчетов за ЖКУ функция финансового оператора консолидирована на стороне Альфа-Банка. Средства плательщиков зачисляются на транзитный внутрибанковский счет и, не задерживаясь там, автоматически и моментально расщепляются по единому платежному документу (ЕПД) для перевода напрямую ресурсоснабжающим организациям. При этом ЕИРЦ сохраняет за собой функцию информационного оператора. В момент поступления и распределения средств данные автоматически отображаются в расчетно-аналитических системах компаний-получателей и личных кабинетах жителей.

«Использование транзитного счета исключает внешнее вмешательство в процесс расчетов за ЖКУ. Средства физических лиц не подвергаются рискам, связанным с операционной деятельностью конкретных ЕИРЦ и Управляющих Организаций, что гарантирует их безопасность и целевое использование, а также повышает прозрачность процесса для всех участников. Проект с „Квартплатой 24“ был первым, мы готовы его тиражировать совместно с другими партнерами и в большем числе регионов», — отмечает начальник отдела продаж продуктов расчетного бизнеса Альфа-Банка Эмиль Магеррамов.

«Мы благодарны Альфа-Банку за технологическую базу и экспертизу в оптимизации бизнес-процессов. Надеюсь, в будущем мы сможем использовать опыт банка в сфере блокчейн-технологий, что сделает возможным полностью прозрачное передвижение средств от физических лиц до ресурсоснабжающих организаций», — комментирует Генеральный директор «Квартплата 24» Павел Карасев.

Компания «Квартплата 24» является разработчиком отраслевой цифровой платформы расчетов в сфере ЖКХ, построенной на базе экосистемы облачных сервисов для расчета и приема платежей, а также востребования задолженности за услуги ЖКХ.

Компания работает в сфере ИТ в ЖКХ с 1996 года. В настоящее время обслуживает более 600 ТСЖ, ЖСК, управляющих и ресурсоснабжающих организаций, а также расчетных центров в 48 субъектах РФ. Общее число лицевых счетов, обслуживаемых «Квартплата 24», превышает 900 000.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial и его дочерние компании, включая АО «Альфа-Банк», составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

На территории России у Банка открыто более 750 подразделений. В Банковскую группу также входят иностранные финансовые компании, в том числе дочерний Банк в Нидерландах, финансовая компания на Кипре.

Альфа-Банк — официальный банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.