Теперь Альфа-Банк моментально отправляет рублевые платежи в другие банки

Альфа-Банк перешел на режим моментальной отправки рублевых платежей в другие банки через Банк России. Теперь при отправке платежа в рублях через мобильный или интернет-банк клиент сразу же, в режиме реального времени, получает уведомление о том, что платеж исполнен.

Также для удобства клиентов банка теперь по всей стране действует единое время отправки платежей — с 1.00 до 20.30 мск.

«Мы используем все возможные ресурсы, чтобы платежные сервисы банка были удобными для клиентов. Теперь рублевые платежи, не требующие проведения дополнительного контроля, банк направляет на исполнение в Банк России в режиме реального времени. Таким образом, моментальная отправка платежей и единое время отправки для всей страны делают расчетный сервис банка одним из самых удобных на рынке», — комментирует Александра Гладун, директор операционно-сервисного обслуживания корпоративных клиентов Альфа-Банка.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial и его дочерние компании, включая АО «Альфа-Банк», составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

На территории России у Банка открыто более 750 подразделений. В Банковскую группу также входят иностранные финансовые компании, в том числе дочерний Банк в Нидерландах, финансовая компания на Кипре.

Альфа-Банк — официальный банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.