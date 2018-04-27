Фасад бывшей «Снежинки» начали восстанавливать в Иркутске

Фото со страницы Дениса Гука в Facebook

Собственник коммерческого помещения на улице Литвинова, 2 в Иркутске, где ранее располагалось кафе «Снежинка», начал работы по восстановлению фасада здания. Об этом сообщил известный в городе шоумен Денис Гук на своей странице в Facebook.

«Начались работы по восстановлению фасада! Спасибо огромное всем причастным и отдельное Олегу Кривозубову, Алексею Че и ВС «Консалт», Михаилу Григорьеву , Марии Пачу, Ольге Жуйковой, администрации Иркутска, лично мэру Дмитрию Викторовичу Бердникову и главному архитектору города Сергею Александрову! Ну и собственнику, чего уж, мог бы и дальше вредничать. Глядишь, появится надпись 'Снежинка', тогда вообще будет сказочно» — говорится в сообщении.

После проведения работ окнам помещения бывшей «Снежинки», которые изменили под «Coffeeshop», должны вернуть изначальную конфигурацию. Таким образом, эта часть фасада здания приобретет тот облик, который был у нее раньше.

Напомним, в конце августа 2016 года новый собственник бывшей «Снежинки» начал реконструкцию фасада здания. Это вызвало большой общественный резонанс. Иркутская мэрия признала эти работы незаконными и заявила о намерении добиться от собственника возврата исторического облика фасаду. По поручению мэра Дмитрия Бердникова для решения этого вопроса создали рабочую группу. В ее состав вошли представители местной администрации, депутатского корпуса, Общественной палаты города и Союза архитекторов Иркутской области.

Между тем жильцы дома решили в судебном порядке обязать нового собственника коммерческого помещения вернуть фасад здания в первоначальный вид. Кировский районный суд Иркутска 9 марта 2017 года удовлетворил это требование. Владелец помещения пытался оспорить решение в Иркутском областном суде.