Исполнительным директором Иркутского регионального отделения «Опоры России» назначена Екатерина Меркурьева

Екатерина Меркурьева назначена Исполнительным директором Иркутского регионального отделения «Опоры России». Ее кандидатуру поддержали большинство членов Совета реготделения. Из 83 претендентов на должность девять финалистов проходили серьезный конкурсный отбор. По итогам всех этапов конкурса Екатерина Меркурьева получила лучшие оценки отборочной комиссии. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

— Я давно хотела заняться общественной работой, но все годы своей профессиональной карьеры была далека от этой сферы. Но, увидев вакансию, поняла, что это мой шанс. И в процессе отбора все сильнее осознавала, что могу победить. Благодарю за оказанное доверие, — прокомментировала Екатерина Меркурьева.

В обязанности исполнительного директора будут входить поддержка текущей деятельности Иркутского регионального отделения «Опоры России», представление и продвижение организации на различных площадках, налаживание сотрудничества с органами власти и бизнес-сообществами. Избрание исполнительного директора нынешний председатель ИРО «Опоры России» Александр Якубовский озвучивал в числе важных нововведений, необходимых для налаживания эффективной работы организации в регионе.