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Арест иномарки сподвиг иркутянина выплатить 95 тысяч рублей долга по алиментам

27 апреля 2018

22-летний иркутский студент оплатил алиментную задолженность, не желая становиться пешеходом.

<p>Фото: r38.fssprus.ru </p>

Фото: r38.fssprus.ru 

После развода с женой студент иркутского вуза два года не выплачивал алименты сыну. Сумма задолженности на его счету соствилп 95 тысяч рублей. На молодого отца не действовали предупреждения об административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание ребенка, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Поэтому в рамках исполнительного производства судебные приставы отдела судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по г. Иркутску и Иркутскому району наложили арест на автомобиль должника марки «Honda Fit» 2003 года выпуска.

Не желая становиться пешеходом, мужчина изыскал денежные средства и оплатил задолженность в полном объеме.


<p>Фото: r38.fssprus.ru </p>
/ СИА /
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