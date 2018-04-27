Арест иномарки сподвиг иркутянина выплатить 95 тысяч рублей долга по алиментам

22-летний иркутский студент оплатил алиментную задолженность, не желая становиться пешеходом.

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После развода с женой студент иркутского вуза два года не выплачивал алименты сыну. Сумма задолженности на его счету соствилп 95 тысяч рублей. На молодого отца не действовали предупреждения об административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание ребенка, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Поэтому в рамках исполнительного производства судебные приставы отдела судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по г. Иркутску и Иркутскому району наложили арест на автомобиль должника марки «Honda Fit» 2003 года выпуска.

Не желая становиться пешеходом, мужчина изыскал денежные средства и оплатил задолженность в полном объеме.