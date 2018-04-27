Новую 300-километровую ЛЭП построят в Восточной Сибири для БАМа и ВСТО

ФСК ЕЭС начала строительство в Иркутской области объекта федерального значения – линии электропередачи 220 кВ (в габаритах 500 кВ) «Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут». Объем финансирования проекта составляет 11 млрд рублей. ЛЭП будет обеспечивать передачу электрической энергии для электроснабжения потребителей Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и объектов нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан». Об этом сообщили в пресс-службе филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири.

Новый объект создаст возможность технологического присоединения новых и повысит надежность электроснабжения существующих потребителей в северных энергорайонах Иркутской области.

На первом этапе ВЛ «Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут» будет присоединена к новой ячейке 220 кВ в открытом распределительном устройстве (ОРУ) строящейся подстанции 500 кВ «Усть-Кут» и к резервной ячейке ОРУ 220 кВ Усть-Илимской ГЭС и включена на напряжении 220 кВ.

Объект пересечет 29 рек, 6 ЛЭП, 16 автомобильных трасс и 4 железнодорожных ветки. Линия будет состоять из 743 стальных решетчатых опор, защищенных от коррозии методом горячего оцинкования. Для предотвращения повышенной вибрации проводов установят многочастотные гасители. Смонтируют два стальных грозозащитных троса.

Внешнее электроснабжение БАМа и Транссиба является одним из ключевых проектов ФСК ЕЭС. На территории Сибири и Дальнего Востока запланирована реализация 21 мероприятия (титула). Полная стоимость проекта составляет 105,2 млрд рублей, в период 2018-2020 гг. планируется профинансировать работы в объеме 62,76 млрд рублей.

На сегодняшний день один объект введен в эксплуатацию, в стадии строительства 9 объектов электроснабжения БАМ и Транссиба, среди которых также возведение подстанции 500 кВ «Усть-Кут», линии электропередачи 220 кВ «Тира – Надеждинская», подстанции 220 кВ «Сухой Лог» с линиями электропередачи до ПС 220 кВ «Мамакан» и подстанции 220 кВ «Пеледуй». В перспективе от подстанции «Усть-Кут» будет построена линия электропередачи 500 кВ до Северо-Байкальского района Бурятии, где в свою очередь построят подстанцию 500 кВ «Нижнеангарская».