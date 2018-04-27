Больше 20 тысяч рублей отдал мошенникам за обещанный кредит житель Иркутской области

Накануне в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» обратился 26-летний житель поселка Сосновка с заявлением о том, что неизвестные люди обманом завладели его деньгами.

Мужчина рассказал, что, в поисках возможности получить кредит, оформил в интернете заявку на получение 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Потерпевший оставил при заявке номер телефона, на который позже позвонила девушка, которая представилась сотрудником банка,и предложила получить кредит под 14,5% годовых. В ходе беседы молодой человек согласился на условия предоставления займа и тут же получил ответ, что кредит одобрен.После этого собеседница попросила его перевести процент за перевод обещанных денег. Потом потерпевшему позвонили лже-страховой агент и представитель курьерской организации. Всем собеседникам потерпевший переводил деньги то по страховке, то за услуги по доставке документов для оформления кредита.

В общей сложности молодой человек перечислил аферистам 24 тысячи рублей.

Не дождавшись курьера с документами по кредиту, мужчина осознал, что стал жертвой обмана.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Росси йской Федерации «Мошенничество». Проводится расследование.

Пресс-служба напомнила, что этот случай далеко не единственный в своём роде. Так, накануне усольчанка при подобных обстоятельствах при попытке взять кредит также перечислмла мошенникам 44 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.