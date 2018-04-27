Аудиоряд пиротехнической программы в День Победы можно будет прослушать на смартфоне в любом районе Иркутска

9 мая в 22 часа иркутяне станут участниками пиротехнической музыкальной программы. Основное действие программы развернется в акватории Ангары в районе Нижней Набережной напротив памятника Ивану Похабову. Об этом сообщает пресс-центр газеты «Областная» со ссылкой на Александра Суханова, управляющего делами губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области.

Фото: f-show.ru

Традиционное пиротехническое шоу будет синхронно сопровождаться аудиорядом, в котором вместе с музыкой военных лет иркутяне услышат голос Левитана, звук выстрелов артиллерийских орудий и многое другое.

Генеральный директор компании-подрядчика Михаил Калинин поделился подробностями программы.

– Первая часть – это воспоминание о войне, диктор будет говорить о трагедии, о цене, которой досталась нам Победа. Эта часть будет идти без фейерверка и сопровождаться запуском 2 тысяч горящих свечей по Ангаре. Дальше начинается война, мы услышим звуки выстрелов, – рассказал организатор. – В финальной части после слов Левитана будет салют в цветах российского флага, переходящий в мощный финал, который символизирует Победу в Великой Отечественной войне.

В этом году организаторы, проанализировав опыт прошлых лет, решили отказаться от установки акустической звукоусиливающей аппаратуры на месте запуска пиротехнических снарядов. Звук распространялся на ограниченную территорию, возникало эхо, все это не позволяло в полной мере воплотить идею музыкального салюта. Именно поэтому в этом году аудиоряд будет транслироваться через радиоприемники и смартфоны. Для того, чтобы, наблюдая за пиротехнической частью программы, услышать звуковую, нужно будет настроить приемники на волну иркутской радиостанции МСМ или скачать их мобильное приложение. Один из организаторов праздничного мероприятия – программный директор радио МСМ Иван Вильчинский сообщил, ссылаясь на статистику, что треть иркутян уже слушают радио с помощью смартфона.

– Не у всех есть возможность прийти к памятнику Похабову и посмотреть салют с этой площадки. Кто-то с другой стороны Ангары смотрит, кто-то из окон наблюдает. При трансляции аудиоряда есть масса технических нюансов, но мы все эти вопросы постараемся решить, чтобы все одномоментно могли слушать программу с помощью любых технических приспособлений: добавляйте громкость приемника в своем автомобиле и слушайте его, либо, находясь где-то в компании, включайте мобильное приложение на смартфоне, – пояснил директор радиостанции.

Пиротехническая музыкальная программа продлится чуть более 8 минут, будет сделано более 3 тысяч залпов. Единственным препятствием для проведения пиротехнической музыкальной программы может стать только шквалистый ветер.