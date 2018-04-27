Недалеко от «Тальцов» появится большой зоопарк

Московский зоопарк поможет Иркутску в создании зоопарка в 15 километрах от Байкала на Байкальском тракте. О том, что на территории в 50 гектаровв планируется открыть зоосад, РИА Новости сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.

Фото: baikal-lotsman.ru

Не так давно делегация из ведущих специалистов столичного зоопарка по стратегическому развитию во главе с президентом зоосада Владимиром Спициным побывали в Иркутске, где приняли участие в выборе территории для будущего зоопарка.

«Планируется, что строительство Иркутского зоопарка начнется в ближайшее время, как только будут решены все финансовые, организационные и правовые вопросы», – говорится в сообщении.

Из четырех предложенных вариантов был выбран участок, находящийся на Байкальском тракте в 15 километрах от Байкала. Планируется, что зоопарк будет располагаться на территории в 50 гектаров неподалёку от Архитектурно-этнографического музея – одной из самых популярных туристических достопримечательностей региона.

Как пояснили в зоопарке, сейчас в Иркутске есть только ботанический сад, небольшая часть которого отведена под зоологический парк, а также частный зоопарк, вызывающий множество нареканий со стороны властей, поэтому строительство большого и современного зоопарка в регионе – необходимость с экологической и социокультурной точки зрения.

«В регионе, обладающем такими природными богатствами, как Иркутская область, музей живой природы был востребован уже давно, но сейчас его строительство актуально, как никогда. Однако создание зоопарка – большая работа, требующая многочисленных ресурсов и, прежде всего, опыта в данной сфере. Будучи головным зоологическим парком России, Московский зоопарк регулярно оказывает поддержку своим коллегам из других регионов, консультирует их в вопросах, связанных со строительством, стандартами содержания разных видов, работой ветеринарных и зоотехнических служб», – рассказывают в зоопарке.