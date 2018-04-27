Примсоцбанк предлагает таможенные гарантии участникам ВЭД

Примсоцбанк предлагает участникам ВЭД оформление всех видов банковских гарантий в пользу ФТС. Услуга призвана ускорить и облегчить процесс таможенного оформления.

Примсоцбанк более 7 лет входит в реестр организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных налогов и пошлин. Сегодня банк обладает достаточным собственным лимитом и налаженными отношениями с другими организациями-участниками реестра, что позволяет обеспечивать любые потребности бизнеса в данном направлении.

«Таможенные гарантии позволяют участникам ВЭД работать без остановок, – рассказывает Ирина Самокиш, начальник управления корпоративного бизнеса ПАО СКБ «Приморья» Примсоцбанк – Ускорение таможенного оформления, отсутствие необходимости изымать из оборота или замораживать на счетах таможенных органов значительные денежные средства – лишь часть преимуществ от использования гарантий».

Условия предоставления таможенных гарантий устанавливаются индивидуально для каждого клиента. Подробнее о таможенных гарантиях можно узнать во всех офисах банка, на нашем сайте, а также по номеру Единой справочной службы 8-800-200-42-02.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В состав акционеров Банка входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 94 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 54 точки присутствия в 24 населенных пунктах России, в том числе 7 филиалов в Приморском, Хабаровском, Камчатском крае, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской области, Москве и Санкт-Петербурге.