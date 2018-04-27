Промсвязьбанк добавил в мобильный банк новый сервис проверки контрагентов

Новая функция стала доступна клиентам малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка с выходом обновления для мобильного банка «Мой Бизнес» на устройствах Android и iOS. Благодаря системе проверки контрагентов « Светофор » пользователи могут осуществлять первичный анализ контрагентов на благонадежность.

«Новый сервис поможет нашим клиентам проверять своих подрядчиков на этапе введения реквизитов на оплату и снизит риск финансовых потерь от взаимодействия с неблагонадежными контрагентами», - прокомментировал директор электронного бизнеса среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иван Паткин.

Помимо этого с установкой обновления клиенты банка смогут подключить услугу смс-информирования, а также уведомить контрагента при отправке платежа по электронной почте и мобильному телефону.