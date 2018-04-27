Предприниматели Братска получат субсидию на возмещение части расходов, связанных с приобретением оборудования

В 2018 году по поручению мэра Братска Сергея Серебренникова из бюджета города выделено 10 млн руб. на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Размер максимальной субсидии был увеличен с 200 тыс. руб. до 1,5 млн руб. Об этом сообщает отдел содействия развитию малого и среднего предпринимательства.

Фото: bratsk-city.ru

В этом году девять предпринимателей получат субсидию из городского бюджета на возмещение части расходов на приобретение оборудования. Всего на конкурс по предоставлению субсидий было подано 14 заявок на общую сумму 15 млн руб. По итогам проведенного конкурсного отбора субсидии будут предоставлены 9 субъектам малого и среднего предпринимательства: ООО «Ангара плюс», ООО «Братская швейная фирма», ООО «Вега», ООО «Глобус», ООО «Братская городская типография», ООО «Рубеж НПО», ООО «Издательский дом «Братск», ОАО «Железнодорожник», ООО «Базис». Максимальный размер субсидии составил 1,5 млн рублей, минимальный – 420 тыс. рублей. По условиям конкурса, сумма субсидии не должна быть более 50% от расходов на приобретение оборудования.

– Полученные из городского бюджета средства предпринимателям не нужно возвращать, так как они предоставляются безвозмездно, – отметил Олег Фишер, заведующий отделом содействия развитию малого и среднего предпринимательства. – Взамен город получает возможность не только сохранить уже имеющиеся рабочие места, но и создать новые. Если победители выполнят все заявленные критерии, то количество сохраненных рабочих мест к концу 2018 года приблизится к 400, а вновь созданных составит порядка 60.

Субсидии из бюджета города Братска предоставляются в целях финансового возмещения части затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства. Работа по финансовой поддержке предпринимателей будет продолжена, сообщает пресс-служба администрации Братска.