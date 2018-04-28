Санкции Запада: были, есть и будут?

28% граждан считают, что антироссийская санкционная политика Запада ухудшила ситуацию в нашей стране, 30% - улучшила. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования по теме секционной политики западных стран в отношении России.

Влияние западных санкций на ситуацию в стране граждане оценивают неоднозначно: 28% считают, что они идут во вред, 30% - на пользу нашему обществу. При этом в отношении личной жизни оценки более определенные: непосредственно для своей семьи никаких последствий антироссийской санкционной политики три четверти граждан (77%) не видят.

О новом витке санкций слышали 73% опрошенных, 53% расценивают их как попытку повлиять на внешнеполитический курс нашей страны, 25% считают их главной целью борьбу с бизнес-конкурентами. Более половины россиян (55%) ожидают усиления санкций в течение ближайшего года, ослабление давления прогнозируют только 14%.