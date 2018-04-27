В Иркутске проходят тренировки торжественного прохождения войск и силовых структур в День Победы

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, на специальной площадке аэропорта Иркутска прохождение отрабатывают более тысячи человек. Это 17 расчётов от 13 организаций. Среди них представители двух войсковых частей, ГУ МВД по Иркутской области, службы исполнения наказаний, таможенной службы, службы судебных приставов, Восточно-Сибирского института МВД, казачьего войска, Иркутского и Усольского кадетских корпусов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области

Впервые участие в прохождении примут курсанты военной кафедры ИрНИТУ, которая была создана менее года назад. Прохождение подразделений Министерства обороны России и силовых структур Иркутского гарнизона является одним из самых зрелищных мероприятий в День Победы, которое собирает тысячи зрителей. Готовиться к нему участники начали заранее. На площадке аэропорта было отработано общее взаимодействие расчётов, синхронность действий и чёткость прохождения.

Следующие тренировки подразделений Министерства обороны России и силовых структур Иркутского гарнизона пройдут на площади имени Сперанского. Там будут отрабатывать прохождение на конкретной площадке. 2 мая участие в тренировке будут принимать только расчёты подразделений Министерства обороны России и силовых структур. 5 и 7 мая будет привлечено 14 единиц техники, в том числе той, которую иркутяне раньше не видели. Это боевая противодиверсионная машина «Тайфун» от Иркутской ракетной дивизии и пусковая установка ЗРС С-300 войсковой части Ангарска. Также по площади проедут БТР – 70М, реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», противотанковая пушка «Рапира» и другая техника.

Наблюдать за репетицией смогут все желающие. 2 и 5 мая начало в 19.00, 7 мая – в 17.00.