На 102,1 млн рублей увеличены доходы бюджета Иркутского района на 2018 год

Одобрена корректировка параметров бюджета Иркутского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, сообщает пресс-служба районной администрации. Доходная часть бюджета увеличена на 102,1 млн рублей и сформирована в размере 2,912 млрд рублей. Расходная часть увеличена на 102,9 млн рублей и утверждена в размере 2,996 млрд рублей.

Фото: s.properm.ru

По словам председателя комитета по финансам администрации Иркутского района Анны Зайковой, необходимость корректировки параметров бюджета обусловлена поступлением дополнительных субсидий и субвенций для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, а также неналоговых доходов.

Структура расходов бюджета сформирована с учетом реализации полномочий района в сфере организации образования в дошкольных учреждениях на сумму 35,1 млн рублей, в общеобразовательных учреждениях – на сумму 31,2 млн рублей. На капитальный ремонт образовательных учреждений предусмотрено 16,1 млн рублей.

На оплату разработки проектно-сметной документации на берегоукрепление Байкала в районе пос. Листвянка выделено 3 млн рублей за счет средств областного и местного бюджетов.

На выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области направленно 2,9 млн рублей. Расходы на содержание казенных и бюджетных учреждений увеличены на 12,4 млн рублей.

Также в расходной части бюджета предусмотрены средства на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья, на выплату гражданам субсидий для оплаты жилых помещений и коммунальных услуг, на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних, на ведение архивного дела.