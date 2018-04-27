ТРЦ «Юбилейный» в Иркутске тоже закрыли

Судебные приставы г. Иркутска 27 апреля 2018 года приостановили деятельность торгово-развлекательного центра «Юбилейный», сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Фото из архива УФССП России по Иркутской области

В здании ТРЦ необходимо устранить нарушения требований пожарной безопасности и градостроительного законодательства, обнаруженных в ходе проверки 20 апреля 2018 года. А именно: обеспечить работоспособность системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, привести в изначальное состояние реконструированные конструкции.

С целью обеспечения безопасности работников и посетителей торгово-развлекательного центра прокурор ходатайствовал о принятии мер по обеспечению иска в виде запрета эксплуатации здания и помещений в нем до устранения нарушений.

Вход в торговый центр доступен только для обслуживающего здание персонала, охраны, контролирующих и правоохранительных органов до принятия решения судом.