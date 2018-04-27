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ТРЦ «Юбилейный» в Иркутске тоже закрыли

27 апреля 2018

Судебные приставы г. Иркутска 27 апреля 2018 года приостановили деятельность торгово-развлекательного центра «Юбилейный», сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области. 

<p>Фото из архива УФССП России по Иркутской области</p>

Фото из архива УФССП России по Иркутской области

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В здании ТРЦ необходимо устранить нарушения требований пожарной безопасности и градостроительного законодательства, обнаруженных в ходе проверки 20 апреля 2018 года. А именно: обеспечить работоспособность системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, привести в изначальное состояние реконструированные конструкции.

С целью обеспечения безопасности работников и посетителей торгово-развлекательного центра прокурор ходатайствовал о принятии мер по обеспечению иска в виде запрета эксплуатации здания и помещений в нем до устранения нарушений. 

Вход в торговый центр доступен только для обслуживающего здание персонала, охраны, контролирующих и правоохранительных органов до принятия решения судом.


<p>Фото из архива УФССП России по Иркутской области</p>
/ СИА /
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