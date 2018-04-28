Внедорожники и кроссоверы рулят. В России на сегмент SUV приходится 42,8% всех продаж

В 1 квартале 2018 года продажи новых легковых автомобилей в России составили 367 тыс. единиц, что на 22,9% выше результата годичной давности, сообщает агентство "АВТОСТАТ". При этом рыночный рост отмечен во всех сегментах, за исключением E (-12,1%).

Крупнейшим по объему реализации сегментом российского рынка остается SUV. Так, на долю кроссоверов и внедорожников в первом квартале пришлось 42,8% от общих продаж легковых автомобилей в стране, что соответствует 157,2 тыс. экземпляров (+25,3%).

Лидером тут традиционно является Hyundai Creta (15764 шт.; +39%). За ним следуют две модели Renault – Duster (10270 шт.; +19,4%) и Kaptur (7659 шт.; +27,5%).

На втором месте по объемам продаж находится В-класс, автомобили которого за прошлый месяц разошлись тиражом в 143,5 тыс. экземпляров (+20,9%), что эквивалентно доле в 39,1%. Среди моделей здесь лидирует KIA Rio (25370 шт.; +20,2%). В первую тройку попадают и две модели LADA – Vesta (24333 шт.; +59,8%) и Granta (20557 шт.; +16,1%).

Третье строчку среди сегментов занимает С-класс, на долю которого пришлось 6,7%. В январе – марте реализация таких машин составила 24,6 тыс. единиц, показав рост на 9,7%. Лидер тут, как и прежде, лифтбек Skoda Octavia (5379 шт.; +10,6%), опережающий KIA Ceed (4959 шт.; +36,7%) и Ford Focus (3487 шт.; +66,4%). Доля каждого из оставшихся сегментов составляет менее 5%.